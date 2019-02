Umelecká zbierka speváka Georgea Michaela ide do dražby

George Michael sa preslávil v 80. rokoch ako súčasť popového dua Wham! a po celom svete predal viac ako 100 miliónov albumov.

Londýn 8. februára (TASR) - Umelecké klenoty, ktoré zozbieral britský spevák George Michael pred svojou smrťou v roku 2016, idú do dražby v Londýne. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Aukčný dom Christie's predáva zbierku vrátane diel Damiena Hirsta, Tracey Eminovej či Sarah Lucasovej. Ide o členov generácie Mladých britských umelcov, ktorí, podobne ako Michael, otriasli britskou kreatívnou scénou v 80. a 90. rokoch minulého storočia.



Expert aukčnej siene na súčasné umenie Cristian Albu uviedol, že zbierka je "portrétom Británie 90. rokov".



V ponuke je viac ako 200 umeleckých prác. Je medzi nimi aj Hirstovo dielo The Incomplete Truth, sklenená vitrína, v ktorej je holubica uložená vo formaldehyde. Jeho odhadovaná cena sa pohybuje od 1,14 do 1,71 milióna eur.



Dražba sa uskutoční 14. marca a ešte predtým ju budú môcť vidieť na výstavách v New Yorku, Los Angeles, Hongkongu a Šanghaji. Niektoré diela sa budú predávať aj na online aukcii v dňoch 8.-15. marca.



