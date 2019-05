Zomrel dlhoročný člen Rozhlasového hereckého súboru Ján Valentík

Posledná rozlúčka s Jánom Valentíkom bude v utorok 14. mája o 14.00 h v jeho rodnom Tisovci. Jeho osobnosť si RTVS pripomenie aj v rozhlasovom vysielaní.

Bratislava 13. mája (TASR) - V nedeľu 12. mája zomrel vo veku 78 rokov bývalý dlhoročný člen Rozhlasového hereckého súboru v Bratislave Ján Valentík. Známy bol aj ako spevák ľudových piesní a moderátor.



"Bol jedným z pilierov slovenskej kultúry, a aj keď postavou drobný, významom a prácou veľký. Na jeho hlase vyrastali celé generácie poslucháčov a cez jeho hlas spoznávali Slovensko, jeho históriu, krásy a ľudské príbehy," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. "V jeho rozhlasových, ale i televíznych kreáciách navždy zostane v srdciach poslucháčov a divákov," doplnil.



Ján Valentík sa narodil 22. augusta 1940 v Tisovci. Absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave a pôsobil v Divadle Slovenského národného povstania v Martine a vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. V roku 1975 nastúpil do Rozhlasového hereckého súboru vtedajšieho Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobil až do roku 2003. Jeho umeleckú tvorbu ovplyvnili významné divadelné osobnosti, akými boli pedagóg hereckej tvorby Janko Borodáč a pedagóg javiskovej reči a umeleckého prednesu Viliam Záborský.



Valentík bol tiež vyhľadávaným interpretom poézie. Diváci a rozhlasoví poslucháči si ho pamätajú z mnohých verejných vystúpení s umeleckým prednesom poézie a prózy a ako konferenciera koncertných programov. Počas svojej dlhoročnej hereckej umeleckej tvorby stvárnil množstvo dramatických postáv v rozhlasových hrách pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.



Posledná rozlúčka s Jánom Valentíkom bude v utorok 14. mája o 14.00 h v jeho rodnom Tisovci. Jeho osobnosť si RTVS pripomenie aj v rozhlasovom vysielaní.



Rádio Regina Západ odvysiela v utorok 14. mája o 13.12 h archívny rozhovor, v ktorom Ján Valentík spomína na to, ako sa dostal k recitácii, rozhlasovému mikrofónu a k práci v hereckom rozhlasovom súbore. V nedeľu 19. mája o 7.18 h v Nedeľných rýmoch si poslucháči môžu pripomenúť Valentíkovo recitačné umenie pri jeho interpretácii veršov Milana Ferka. V piatok popoludní odvysiela Rádio Regina okrem iného zostrih rozhovoru z relácie Rádiovíkend z roku 1988 s ukážkami spevu tohto rozhlasového herca.



Rádio Devín priblíži poslucháčom Jána Valentíka ako interpreta poézie v utorok 14. mája o 15.50 h reprízou veršov Ivana Kraska s názvom Pre teba len. V Ars litere o 17.00 h uvedie reprízu hudobno-slovnej relácie s folklórnym ladením Stretnutie s krásou z roku 2000.