UNESCO, Irak a SAE podpísali dohodu o znovuvybudovaní mešity v Mósule

Paríž 24. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Spojené arabské emiráty (SAE) a Irak podpísali dohodu o znovuvybudovaní veľkej mešity v irackom meste Mósul, ktorú vlani vyhodili do vzduchu extrémisti z organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Podľa informácií UNESCO budú projekt opätovnej výstavby Veľkej mešity an-Núri finacovať Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré na tento účel poskytnú 50,4 milióna dolárov.



"Ide o historické partnerstvo, o najväčšiu a bezprecedentnú spoluprácu zameranú na znovuvybudovanie kultúrneho dedičstva v Iraku," komentovala dohodu generálna riaditeľka Audrey Azoulayová.



Mešita an-Núri bola vybudovaná v 12. storočí v západnej časti Mósulu. Charakteristickú podobu jej dodával naklonený minaret.



Práve v tejto mešite vodca džihádistov abú Bakr al-Bagdhádí v roku 2014 vyhlásil vznik samozvaného kalifátu rozprestierajúceho sa na obsadených územiach Iraku a Sýrie. V júni 2017, keď mósulské Staré mesto obsadzovali jednotky irackej armády, islamisti - podľa správ irackých a koaličných síl - vyhodili mešitu do vzduchu.



Samotní islamisti však zo zničenia budovy obvinili lietadlá koalície pod vedením Spojených štátov.