UNESCO: Sloboda tlače predstavuje základ demokratických spoločností

Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 1993 v rezolúcii 48/432 vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače.

New York/Ženeva 3. mája (TASR) - Sloboda tlače predstavuje základný kameň demokratických spoločností. Každý štát, každý národ silnie vďaka informáciám, diskusiám a konfrontácii rozličných názorov. V čase, keď sa rozširujú prejavy podkopávajúce dôveru v médiá a v novinársku prácu a ich legitimitu, je mimoriadne dôležité zaručiť slobodu názorov prostredníctvom slobodnej výmeny myšlienok a informácií založených na overených faktoch. V posolstve k Svetovému dňu slobody tlače, ktorý pripadá na 3. mája, to povedala generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Audrey Azoulayová.



"Médiá za demokraciu: žurnalistika a voľby v čase dezinformácií" - taká je hlavná téma osláv 26. ročníka Svetového dňa slobody tlače sa v roku 2019. Tohtoročné oslavy Svetového dňa slobody tlače pripravili UNESCO a Africká únia (AÚ) a miestom osláv sa stala metropola Etiópie a sídlo AÚ Addis Abeba.



V nej sa v dňoch 1.-3. v mája uskutoční hlavné podujatie - medzinárodná konferencia na hlavnú tému, do ktorej je zahrnutá aj problematika súčasných výziev. Ako ďalej uviedlo UNESCO, sem patria aj výzvy ako konfrontácie, ktorým sú vystavené médiá počas volieb, ale aj potenciál médií pri podpore mierového procesu či zmierenia. Popri medzinárodnej konferencii v Addis Abebe sa vo viacerých krajinách sveta uskutočnia rôzne podujatia na tému "Médiá v čase volieb a za demokraciu". Podľa UNESCO myšlienku obrany médií možno podporiť aj prostredníctvom dvoch hashtagov: #PressFreedomDay a #PressFreedom.



V rámci osláv v Addis Abebe Audrey Azoulayová udelí Svetovú cenu slobody tlače UNESCO/Cenu Guillerma Cana. Tradične sa odovzdáva novinárovi, ktorý výrazným spôsobom prispel k obhajobe slobody slova. V tomto roku bola udelená dvom novinárom agentúry Reuters odsúdeným v Mjanmarsku na sedem rokov väzenia.



Pripomenúť základné princípy slobody tlače, hodnotiť jej úroveň, brániť médiá pred útokmi na ich nezávislosť a v neposlednom rade spomenúť si aj na novinárov, ktorí prišli o život pri plnení si svojich povinností - to umožňuje Svetový deň slobody tlače. Tento deň podľa OSN sa má osobitne týkať bezpečnosti novinárov, odstraňovania beztrestnosti za zločiny spáchané proti slobode tlače, ďalej bezpečnosti a otvorenosti internetu ako podmienky pre bezpečnosť na počítačovej sieti.



