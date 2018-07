Vo Vígľaši je unikátny most zo starého železničného vagóna

Na snímke unikátny most zo starého železničného vagóna cez rieku Slatina v lokalite Vígľaš-Pstruša okres Detva 4. júla 2018. Koncom 60. rokov sem dotiahli starý vagón od železníc a odvtedy slúži ako spojnica medzi miestnymi častami Hájnikova a Dolinky. V minulosti si ním skracovali deti cestu do školy aj ľudia, ktorí pracovali na miestnom družstve v Pstruši. Dokonca ním mohli prechádzať aj autá. Dnes most z vyslúženého vagóna používajú ľudia už len sporadicky, viac sa oň zaujímajú turisti.