UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Gemerským expresom z Muráňa

Začiatok cesty - Železničná stanica Muráň

Železničná stanica Muráň. Foto: Vovlaku.sk

Číslo trate: ŽSR - 165

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Muráň - Plešivec

Rozchod: 1 435 mm

Stanice na trati

• Muráň

• Muránska Dlhá Lúka

• Revúca

• Mokrá Lúka

• Revúcka Lehota

• Lubeník – sídlo dirigujúceho dispečera (výpravcu) pre zjednodušené riadenie dopravy v úseku Lubeník – Muráň

• Jelšava

• Jelšavská Teplica

• Gemerský Milhosť

• Hucín

• Gemerská Hôrka zastávka

• Plešivec – križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice)

Koniec cesty - Železničná stanica Plešivec

Železničná stanica Plešivec. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti na trati

Na snímke krčah a džbány, výrobky gemersko-malohontských hrnčiarov, zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 14. júna 2019. Foto: TASR - Branislav Caban

Zaujímavosti na trati

Na snímke krčah a džbány, výrobky gemersko-malohontských hrnčiarov, zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 14. júna 2019. Foto: TASR - Branislav Caban

Železničná trať Plešivec – Muráň (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 165) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Plešivec a Muráň cez Revúcu. Osobná preprava na trati je od roku 2011 pozastavená.

ZSSK spolu s organizáciou Košice Región Turizmus pravidelne obnovujú prevádzku na tejto trati v lete - turistom ponúkajú jazdu tzv. Gemerským expresom.

Gemerský expres premáva každú sobotu od 4. 5. do 22. 6. 2019 (vrátane) s ranným odchodom o 8:00 hod. z košickej železničnej stanice. V stanici Plešivec sa súprava rozpojí a cestujúci si môžu zvoliť, ktorým smerom budú pokračovať – buď na Slavošovce, alebo Muráň.

V náročnom teréne Slovenska bola doprava v minulosti pre absenciu spevnených ciest veľmi obťažná. Preprava dreva, surovín i výrobkov z odľahlých častí bolo možné len v čase zjazdných komunikácii a tak sa koncom 19. storočia pristupovalo k budovaniu železničných tratí. Tie umožňovali obojstrannú prepravu materiálu i tovaru, no zjednodušovali i prepravu ľudí.

Oblasť Revúcej bola rovnako odrezaná od dôležitých komunikácii, čomu malo napomôcť vybudovanie železnice z Plešivca a umožňujúce tak napojenie na trať z Lučenca do Rožňavy. Trať bola budovaná z Plešivca na západ k rieke Muráň a pokračovala popri nej cez Jelšavu a Revúcu do Muráňa. Na výstavbu trate prispeli i obce a trať bola slávnostne otvorená 21. novembra 1893. Pravidelná prevádza na trati začala o deň neskôr, 22. novembra 1893.

K zastaveniu osobnej dopravy (jazdy osobných vlakov) na trati došlo 1. mája 2011. Oficiálne posledný osobný vlak prešiel 30. apríla 2011, čo bola posledná lokálna trať na Gemeri, kde ešte premávali osobné vlaky (ak nepočítame trať Jesenské – Rimavská Sobota – Tisovec – Brezno, ktorej väčšina sa nachádza v Malohonte).

Gemer (Gemerský región cestovného ruchu) je jeden zo slovenských regiónov a regiónov cestovného ruchu. Jeho územie je takmer totožné s územím bývalej Gemersko-malohontskej župy. Do regiónu sa nezaraďuje územie bývalého slúžnovského okresu Vaľkovňa, v súčasnosti patriace do okresu Brezno.

Ako región cestovného ruchu oficiálne zahŕňa:
• okres Rimavská Sobota - región Gemer sa rozkladá južne a východne od Rimavskej Soboty. Rimavská Sobota a územie okresu severne a západne od mesta je už región Malohont. Vrátane 10 obcí v okresoch Poltár a Brezno.
• okres Revúca
• okres Rožňava okrem dvoch severných obcí a niekoľkých obcí na východe okresu, ktoré patrili do Abovsko-turnianskej župy.

Gemer patrí spolu s Oravou, Liptovom a Spišom medzi najkrajšie slovenské turistické regióny. Medzi zaujímavosti Gemera patria:
• národné parky
o Muránska planina s hradom Muráň
o Slovenský kras
o Slovenský raj, s prekrásnou dolinou Hnilca
• lyžiarske centrum v Dedinkách, (bývalé obce Štefanovce a Imrichovce)
• vodná nádrž Palcmanská Maša
• pamiatky a zaujímavosti
o Rožňava, centrum
o Rimavské Janovce, Krásny románsky pôvodne kláštorný kostol
o hrad Gemer, dnes zarastená ruina
o Muránsky hrad, zachovalá ruina s výborným výhľadom
o Plešivec, zachovaný len jeden múr hradu