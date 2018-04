UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Trať 150 zo Zvolena do Nových Zámkov

Začiatok cesty: Železničná stanica Zvolen

Číslo trate: ŽSR 150

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Zvolen - Nové Zámky

Rozchod: 1435 mm

Stanice a zastávky na trati

• Zvolen osobná stanica – križovatka s traťou 153 (Zvolen – Čata), 160 (Zvolen – Košice), 170 (Zvolen – Vrútky) a 171 (Zvolen – Kremnica – Diviaky)

• Hronská Dúbrava – križovatka s traťou 154 (Hr. Dúbrava – B. Štiavnica) a 171 (Zvolen – Kremnica – Diviaky)

• Jalná

• Šášovské Podhradie

• Žiar nad Hronom

• Žiar nad Hronom zastávka

• Hliník nad Hronom

• Bzenica

• Žarnovica

• Dolné Hámre

• Voznica

• Rudno nad Hronom

• Nová Baňa

• Tekovská Breznica

• Hronský Beňadik

• Psiare

• Kozárovce – križovatka s traťou 141 (Leopoldov – Kozárovce)

• Tlmače

• Veľké Kozmálovce

• Hronské Kľačany

• Levice – križovatka s traťou 152 (Štúrovo – Levice)

• Kalná nad Hronom

• Lok

• Horný Pial

• Jesenské údolie

• Beša

• Pozba

• Podhájska

• Radava

• Hul

• Úľany nad Žitavou – križovatka s traťou 151 (N. Zámky – Zlaté Moravce)

• Šurany zastávka

• Šurany – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo), 140 (N. Zámky – Prievidza) a 151 (N. Zámky – Zlaté Moravce)

• Bánov

• Nové Zámky – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo), 135 (N. Zámky – Komárno), 140 (N. Zámky – Prievidza) a 151 (N. Zámky – Zlaté Moravce)

Koniec cesty – stanica Nová Zámky

Zaujímavosti na trati

Pred týždňom sme išli po trati ŽSR 150 z Nových Zámkov. Teraz pôjdeme naspäť. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes ponúkame možnosť precestovať trať 150 Zvolen – Nové Zámky od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Zvolenom a Novými Zámkami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme Vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme Vás do železničného depa, kde Vám ukážeme železničnú techniku.Jazda v rýchliku R 838 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v elektrickom dvojsystémovom rušni radu 362.Dvojsystémový rušeň 362 + 3x osobný vozeň Bmeer + 2x osobný vozeň Bpeer + 2x osobný vozeň Bmeer + 1x Aeer.Železničná trať Nové Zámky – Zvolen (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 150) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Nové Zámky a Zvolen cez Levice. Patrí medzi dôležité dopravné tepny, spájajúce západ a juh krajiny so stredným Slovenskom.Trať medzi Novými Zámkami a Zvolenom vznikla spojením niekoľkých kratších úsekov, budovaných prevažne v 2. polovici 19. storočia. Ich prepojením vznikla dôležitá časť južnej trasy, ktorá sa vo Zvolene rozdeľuje a umožňuje lepšiu dopravnú obslužnosť regiónov. Cez Banskú Bystricu, Červenú Skalu a Margecany prepája juh a stred krajiny so severnou tepnou Žilina – Košice a cez Lučenec a Rožňavu po trati Zvolen – Košice južné oblasti s Košicami.• 1872 Hronská Dúbrava – Zvolen• 1894 Šurany – Úľany nad Žitavou• 1896 Levice – Hronská Dúbrava• 1900 Nové Zámky – Šurany• 1914 Úľany nad Žitavou – Levice• 1937 2. koľaj Zvolen – Hronská Dúbrava• 1989 2. koľaj Žarnovica – Žiar nad HronomPo roku 1980 začala elektrifikácia trate s ukončením v roku:• 1986 Nové Zámky – Šurany• 1991 Šurany – Levice• 1993 Levice – Žiar nad Hronom• 1994 Žiar nad Hronom – Hronská Dúbrava• 1995 Hronská Dúbrava – ZvolenV súčasnosti premávajú traťou Nové Zámky – Zvolen rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice každé 2 hodiny. Trať využívajú i regionálne a nákladné vlaky.V septembri 2015 bolo oznámené, že štát vyhlásil verejné obstarávanie na spoje Banská Bystrica - Bratislava. Predpokladalo sa, že by sa malo vysúťažiť 1,5 mil. vlakokilometrov ročne. Záujem o súťaž prejavili RegioJet, Leo Express, Arriva, dcérska spoločnosť Deutsche Bahn, a uvažovalo sa o ďalších spoločnostiach: České dráhy, britský National Express ako aj súčasnom prepravcovi Železničnej spoločnosti Slovensko.Súťaž bola vyhlásená v novembri 2015. Neskôr bola zrušená.V decembri 2015 národný dopravca ZSSK oznámil, že od 13. decembra 2015 zriadi priame spojenie Bratislavy s Banskou Bystricou v dvojhodinovom takte.Termálne kúpalisko Podhájska, ktoré je na juhu Slovenska neďaleko Nových Zámkov, poskytuje návštevníkom možnosť oddychu a rekreácie tak v letnom ako i v zimnom období.V roku 1973 bol navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody v hĺbke 1900 m. Voda má pri ústí teplotu 80 °C a výdatnosť 50 litrov za sekundu.Na prvý pohľad neuveriteľné, ale je to tak. Slovensko má more. Jeho voda je totiž unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho mora. Pochádza ešte z treťohorného žriedla. V jeho spodných vrstvách našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda ohrieva na teplotu približne 80 °C vystupuje na zemský povrch.Návštevníkov kúpaliska tvoria nielen Slováci, ale aj turisti z Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a iných krajín. Počas letnej sezóny je návštevníkom k dispozícii deväť bazénov a tobogán. Súčasťou termálneho kúpaliska je aj novootvorené Wellness centrum.Hron (nem. Gran, maď. Garam, lat. Granus) je druhá najdlhšia slovenská rieka. Meria 298 km a preteká len územím Slovenska. Hron pramení v Horehronskom podolí, na styku s Nízkymi Tatrami a Spišsko-gemerským krasom, na juhovýchodnom úpätí Kráľovej hole(1 946,1 m n. m.) a juhozápadne od sedla Besník (994 m n. m.) v nadmorskej výške približne 980 m n. m. Prameň leží na území NAPANT-u, na katastrálnom území obce Telgárt, cca 3 km na východ od nej.Hron ústi do Dunaja (na 1 716. riečnom kilometri) 2 km juhovýchodne od obce Kamenica nad Hronom a cca 2,5 km SSV od mesta Štúrovo v nadmorskej výške približne 112 m n. m.Rieka nie je splavná pre nákladné ani osobné lode. Je však splavná na kanoe, rafte alebo na kajaku a pod.V súčasnosti sú na rieke vybudované štyri vodné elektrárne: Dubová, Zvolen, Žiar nad Hronom, Veľké Kozmálovce. Medzi Tlmačmi a Veľkými Kozmálovcami je vybudovaná hať, ktorá odráža vodu do závlahového kanála Perec.Pustý hrad alebo (starý) Zvolenský hrad alebo Starý Zvolen je hradný komplex v katastrálnom území mesta Zvolen nad sútokom Hrona a Slatiny v nadmorskej výške 475 – 571 m n. m. Skladá sa z dvoch hradných komplexov: Dolného a Horného hradu. Medzi nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov, ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr.Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 ha. I keď ide o ruinu, v porovnaní s inými európskymi ale aj svetovými hradmi vystavanými na vrchoch, je pravdepodobne najväčší (sýrsky Krak des Chevaliers má rozlohu cca 2,7 ha a pritom ide skôr o pevnosť ako hrad).Uprostred nádherných Štiavnických vrchov, na miestach kedysi preslávených kúpeľov, v oblasti známej svojimi liečivými termálnymi prameňmi, nachádza sa v malebnej obci Vyhne Vodný raj. Bez ohľadu na počasie, či ročné obdobie je v relaxačno-športovom centre k dispozícii celý rad wellness služieb a možností na športové vyžitie.