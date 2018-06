UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Bratislavy do maďarskej Rajky

Začiatok cesty: Železničná stanica Petržalka

Železničná stanica Petržalka Foto: Tablet.TV

Číslo trate: ŽSR - 132

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Bratislava - Rusovce - Rajka MÁV; Bratislava-Petržalka - Kittsee ÖBB

Rozchod: 1 435 mm

Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz

Stanice a zastávky na trati

• Bratislava- Petržalka – križovatka s traťou 101 (BA – Viedeň)

• Rusovce

• hraničný priechod SR/Maďarsko

• Rajka (MÁV)

Koniec cesty – Železničná stanica Rajka

Železničná stanica Rajka Foto: Tablet.TV

Bratislava 2. jún (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám predstavili trať 160 Košice - Zvolen. Teraz pôjdeme po trati ŽSR 132. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes ponúkame možnosť precestovať trať ŽSR 132 z Bratislavy do Rajky od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Bratislavou a Rajkou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.Jazda v motorovej jednotke 247 rakúsko- maďarskej spoločnosti so sídlom v Šoproni GYSEV (Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt., alebo Raaberbahn) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 132) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Bratislavu a maďarský Hegyeshalom cez Rusovce a Rajku.Trať medzi Bratislavou a Hegyeshalomom v Maďarsku cez Rajku bola vybudovaná v rámci prepojenia s mestom Szombathely. Sprevádzkovaná bola 9. novembra 1891, krátko po otvorení mosta Františka Jozefa v Bratislave, ktorým spoje prekonávali Dunaj. Trasovanie sa zmenilo vybudovaním Prístavného mosta v roku 1985, na ktorý sa presunula i železničná doprava.V súčasnosti jazdí vlak po trati ŽSR 132 zo stanice Bratislava- Petržalka do obce Rajka.