UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Červenej Skaly do Banskej Bystrice

Začiatok cesty: Železničná stanica Banská Bystrica

Železničná stanica Banská Bystrica Foto: Tablet.TV

Projekt TABLET.TV

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme Vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme Vás do železničného depa, kde Vám ukážeme železničnú techniku.

Číslo trate: ŽSR 172

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Červená Skala - Banská Bystrica

Rozchod: 1435 mm

Stanice a zastávky na trati

• Červená Skala – križovatka s traťou 173 (Červená Skala – Margecany)

• Vaľkovňa

• Nová Maša

• Pohorelská Maša

• Pohorelá

• Heľpa

• Závadka nad Hronom obec

• Polomka

• Bacúch

• Beňuš

• Gašparovo

• Bujakovo zastávka

• Brezno-Halny

• Brezno mesto

• Brezno – križovatka s traťou 174 (Brezno – Jesenské)

• Valaská

• Chvatimech

• Podbrezová

• Lopej

• Predajná

• Dubová

• Nemecká

• Brusno kúpele

• Medzibrod

• Lučatín

• Slovenská Ľupča

• Slovenská Ľupča-Príboj

• Šalková

• Banská Bystrica – osobná stanica – nadväzuje na trať 170 (Vrútky – Zvolen)

Koniec cesty – Stanica Podbrezová

Stanica Podbrezová Foto: Tablet.TV

Zaujímavosti na trati

Na archívnej snímke kultúrny program počas 50. ročníka Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe. Heľpa, 28. jún 2015. Foto: TASR/Branislav Račko

Kúpele Brusno Foto: TASR/Vladimír Benko

V piatok 1. mája 2015 otvorila letnú sezónu Čiernohronská železnička v Čiernom Balogu. Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 21. apríl (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám predstavili trať 150 Zvolen- Nové Zámky. Teraz pôjdeme po trati ŽSR 172. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes ponúkame možnosť precestovaťod prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Červenou Skalou a Banskou Bystricou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Jazda v osobnom vlaku REX 780 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Rušeň 757 + 2x osobný vozeň Bee + vozeň BDsee + osobný vozeň BeeŽelezničná trať Banská Bystrica – Červená Skala (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 172) je jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Banskú Bystricu a Červenú Skalu. Je súčasťou prepojenia Zvolen – Banská Bystrica – Margecany – Košice.Trať je súčasťoua tvorí časť spojenia medzi Košicko-bohumínskou železnicou (Margecany) s dôležitým dopravným uzlom vo Zvolene. Zároveň spája trať Červená Skala – Margecany s traťou Vrútky – Zvolen údolím Hrona.Železničné spojenie bolo vybudované v troch etapách. Prvý bol sprevádzkovaný úsek z Banskej Bystrice (kde končila trať zo Zvolena) k podbrezovskej železiarni 26. júla 1884. Po Brezno bola trať predĺžená 15. decembra 1895 a úsek po Červenú Skalu až 28. novembra 1903.Heľpa je obec na Slovensku v okrese Brezno. K 1. januáru 2015 žilo v obci 2 660 obyvateľov.Folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca, sa uskutočňuje pravidelne koncom júna od roku 1966. Amfiteáter, kde toto podujatie býva, sa nachádza za základnou školou. Okrem toho sa v júni koná detský folklórny festival Kolovrátok, koncom augusta Prehliadka vojenských folklórnych súborov.Slovenské Kúpele Brusno, ktoré existujú už od 19.storočia, sa nachádzajú v srdci stredného Slovenska, na úpätí Veprovských vrchov s úžasným výhľadom na končiare Nízkych Tatier a hlavne na dominantnú Prašivú s najvyšším vrchom Veľká Chochuľa. Ich jedinečná poloha v zalesnenom Horehroní ponúka čistý vzduch, ničím nerušené ticho a nezabudnuteľný zážitok v prostredí nádhernej prírody. Kúpeľný liečebný ústav je vybavený modernými diagnostickými a liečebnými prístrojmi a zariadeniami. V Kúpeľoch Brusno vyvierajú pramene vápenato – sodno-horečnatých, uhličitých, hydrouhličito-sírových a hypotonických studených minerálnych vôd.V kúpeľoch Brusno sa poskytuje liečba pre pacientov s chorobami obehového, tráviaceho a pohybového ústrojenstva, s chorobami látkovej výmeny, žliaz s vnútornou sekréciou a chorobami z povolania. Hlavným prírodným liečebným prostriedkom Kúpeľov Brusno sú prírodné liečivé vody. V Kúpeľoch Brusno je 6 minerálnych prameňov, ktorých teplota je medzi 16 - 20 C°.Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 760 mm. Premáva na trase Chvatimech –Hronec – Čierny Balog – Vydrovo v Slovenskom rudohorí. Pred zrušením dopravy v roku 1982 bola značne rozvetvená a mala celkovú dĺžku 131,98 km. Trate železnice viedli údoliami Čierneho Hronu a jeho prítokov. V roku1982 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Čiernohronská železnica bola v roku 2011 tiež vyhlásená za jeden zo siedmich divov Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2011 prepravila približne 60 tisíc osôb.Do zahájenia hlavnej sezóny 30. júna 2016 vlaky premávajú podľa cestovného poriadku s motorovou lokomotívou a na zavolanie. Počas hlavnej sezóny medi 1. júlom a 1. septembrom premávajú denne: 8 párov medzi Čierny Balogom a Vydrovom-Korytárske, 3 páry medzi Čiernym Balogom a výhybňou Šánske (trať medzi Chvatimechom a výhybňou Šánske je v oprave) a 2 páry na medzi Čiernym Balogom a Dobročou.Plánované je obnovenie odbočky do Osrblia, obnova vozidlového parku a prevádzkovanie muzeálnej a regionálnej dopravy.