UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Čiernej nad Tisou do Košíc

Začiatok cesty: Železničná stanica Čierna nad Tisou

Železničná stanica Čierna nad Tisou Foto: Tablet.TV

Stanice a zastávky na trati

• Čierna nad Tisou

• Čierna nad Tisou zastávka

• Biel

• Dobrá

• Pribeník

• Veľký Horeš

• Somotor

• Streda nad Bodrogom

• Borša

• Slovenské Nové Mesto – odbočka do maďarského mesta Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljaújhely)

• Čerhov

• Michaľany – križovatka s traťou 191 (Michaľany – Lupków)

• Kuzmice

• výhybňa Slivník odbočka Kalša – Trebišov

• Kalša

• Slanec

• Ruskov

• Bohdanovce

• Vyšná Myšľa

• Nižná Myšľa

• Krásna nad Hornádom

• Košice predmestie

• Košice (hl. stanica) – križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice), 169 (Košice – Hidasnémeti) a 180 (Žilina – Košice)

Koniec cesty: Železničná stanica Košice

Stanica Košice Foto: Tablet.TV

Zaujímavosti na trati

Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. jún (Teraz.sk/TABLET.TV) - Minulý týždeň sme vám predstavili trať 180 Žilina - Košice. Teraz vás opäť povozíme po trati ŽSR 190. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes vám ponúkame možnosť prejsť trať ŽSR 190 Čierna nad Tisou - Košice od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Čiernou nad Tisou a Košicami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.Jazda v osobnom vlaku Os 8818 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v elektrickom rušni radu 163.Rušeň 163 + 2x osobný vozeň Bdmpeer + 3x osobný vozeň Bdgteer(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 190) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Košice a hraničný prechod Čierna nad Tisou. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi dôležité trate.ŽSR - 190Železnice Slovenskej republikyČierna nad Tisou - Kalša - Trebišov – Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto - Košice,1 435 mm3 kV =Trať bola budovaná ako pokračovanie Košicko-bohumínskej železnice, uvedenej do prevádzky v roku 1872.• 7. 1. 1872: Michaľany – Slovenské Nové Mesto• 25.8.1872: úsek Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou• 1953 úsek Michaľany – Kuzmice• 1954 úsek Kuzmice – Ruskov• 1955 úsek Ruskov – Košice• 1951 úsek Čierna nad Tisou - Michaľany• 1953 úsek Michaľany - Kuzmice rok• 19. 12. 1961: úsek Nižná Myšľa – Čerhov• 18. 1. 1962: úsek Košice – Nižná Myšľa• 1. 7. 1962: úsek Čerhov – Čierna nad TisouBodrog vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne. Je pravým prítokom rieky Tisa. Hranicu s Maďarskom prekračuje blízko obcí Klin nad Bodrogom a Borša. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou (je splavná väčšími loďami, podľa vodného stavu dosahuje hĺbku min. 230 cm).Pri obciach Streda nad Bodrogom a Viničky pretínajú rieku dva železničné a jeden cestný most. V mieste kde rieka opúšťa Slovensko je najnižšie položené miesto Slovenska 94,3 m n. m.V minulosti pred vystavením hrádzí v 19. storočí vtekalo do Východoslovenskej nížiny päť riek Latorica, Uh, Laborec, Ondava a Topľa v tvare roztvorenej dlane, a vytvárali obrovské močarisko až po Tisu.Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu. Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou).Jedná sa o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku. Vinohrady zaberajú 13 % z celkovej poľnohospodárskej plochy Tokajskej vinohradníckej oblasti. V zložení genetických podpníkov a vinohradov prevládajú odrody Furmint - 48 %, Lipovina 32 %, Muškát 12 %, ostatné odrody stolových a červených vín 8 %.Slovenské Nové Mesto (nem. Slowakisch-Neustadt, maď. Újhely, Kisújhely) je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Do roku 1918 a v rokoch 1938 až 1945 bola obec súčasťou maďarského mesta Sátoraljaújhely.Na mieste terajšej obce existovala usadlosť "Sátor-alja" (Pod-stanom) od 10. storočia. Po zničení Tatármi v 13. storočí sa obec znova vybudovala. Po dohode obyvateľov sa pôvodný názov obce rozšíril na Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom). Štatút mesta získala v roku 1261 pod kráľom Bela IV.Po Trianonskej zmluve bolo mesto rozdelené na dve časti hranicou vedúcou cez rieku Roňava. Po roku 1918 novovzniknutá časť dostala názov Slovenské Nové Mesto.