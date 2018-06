UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Košíc do Čiernej nad Tisou

Začiatok cesty: Železničná stanica Košice

Stanica Košice Foto: Tablet.TV

Stanice na trati

• Košice (hl. stanica) – križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice), 169 (Košice – Hidasnémeti) a 180 (Žilina – Košice)

• Košice predmestie

• Krásna nad Hornádom

• Nižná Myšľa

• Vyšná Myšľa

• Bohdanovce

• Ruskov

• Slanec

• Kalša

• výhybňa Slivník (odbočka Kalša – Trebišov)

• Kuzmice

• Michaľany – križovatka s traťou 191 (Michaľany – Lupków)

• Čerhov

• Slovenské Nové Mesto – odbočka do maďarského mesta Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljaújhely)

• Borša

• Streda nad Bodrogom

• Somotor

• Veľký Horeš

• Pribeník

• Dobrá

• Biel z

• Čierna nad Tisou zastávka

• Čierna nad Tisou



Koniec cesty: Železničná stanica Čierna nad Tisou

Na snímke prekladisko a železničná stanica v Čiernej nad Tisou. Foto: TASR/Roman Hanc

Zaujímavosti na trati

Na snímke most ponad rieku Hornád. Foto: TASR/Roman Hanc

Obec Čerhov v okrese Trebišov je spätá s vinohradníctvom. Jej katastrálne územie patrí do oficiálne uznanej slovenskej Vinohradníckej oblasti Tokaj. Na snímke pohľad na obec Čerhov a vpravo drevená socha sv.Urbana vo vinohradoch nad obcou. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 23. jún (Teraz.sk/TABLET.TV) - Minulý týždeň sme vám predstavili trať 180 Žilina - Košice. Teraz vás opäť povozíme po trati ŽSR 190. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes vám ponúkame možnosť prejsť trať ŽSR 190 Košice – Čierna nad Tisou od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Košicami a Čiernou nad Tisou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Jazda v oosobnom vlaku Os 8811 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v elektrickom rušni radu 163.Rušeň 163 + 5x osobný vozeň Bdgteer(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 190) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Košice a hraničný prechod Čierna nad Tisou. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi dôležité trate.ŽSR - 190Železnice Slovenskej republikyKošice - Kalša - Trebišov, Sátoraljaújhely-Slovenské N. M. - Čierna n./T.,1 435 mm3 kV =Trať bola budovaná ako pokračovanie Košicko-bohumínskej železnice, uvedenej do prevádzky v roku 1872.• 7. 1. 1872: Michaľany – Slovenské Nové Mesto• 25.8.1872: úsek Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou• 1953 úsek Michaľany – Kuzmice• 1954 úsek Kuzmice – Ruskov• 1955 úsek Ruskov – Košice• 1951 úsek Čierna nad Tisou - Michaľany• 1953 úsek Michaľany - Kuzmice rok• 19. 12. 1961: úsek Nižná Myšľa – Čerhov• 18. 1. 1962: úsek Košice – Nižná Myšľa• 1. 7. 1962: úsek Čerhov – Čierna nad TisouHornád (maď. Hernád) je rieka na Slovensku a v Maďarsku. Je to významný ľavostranný prítok Slanej. Podľa dĺžky je piata najdlhšia slovenská rieka. Pramení asi 4 km západne od obce Vikartovce, na východnom úpätí vrchu Krahulec v nadmorskej výške cca 1 050 m n. m..Hornád je domovom takmer všetkých bežne rozšírených sladkovodných rýb vyskytujúcich sa na Slovensku, no možno tu nájsť aj našu najvzácnejšiu rybu hlavátku podunajskú (Hucho hucho).Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu. Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou). Jedná sa o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.Vinohrady zaberajú 13 % z celkovej poľnohospodárskej plochy Tokajskej vinohradníckej oblasti. V zložení genetických podpníkov a vinohradov prevládajú odrody Furmint - 48 %, Lipovina 32 %, Muškát 12 %, ostatné odrody stolových a červených vín 8 %.Slovenské Nové Mesto (nem. Slowakisch-Neustadt, maď. Újhely, Kisújhely) je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Do roku 1918 a v rokoch 1938 až 1945 bola obec súčasťou maďarského mesta Sátoraljaújhely.Na mieste terajšej obce existovala usadlosť "Sátor-alja" (Pod-stanom) od 10. storočia. Po zničení Tatármi v 13. storočí sa obec znova vybudovala. Po dohode obyvateľov sa pôvodný názov obce rozšíril na Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom). Štatút mesta získala v roku 1261 pod kráľom Bela IV.Po Trianonskej zmluve bolo mesto rozdelené na dve časti hranicou vedúcou cez rieku Roňava. Po roku 1918 novovzniknutá časť dostala názov Slovenské Nové Mesto.Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net