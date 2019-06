UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Kútov do Trnavy

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty- Železničná stanica Kúty

Železničná stanica Kúty. Foto: Vovlaku.sk

Číslo trate: ŽSR - 116

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Kúty - Trnava

Rozchod: 1 435 mm

Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz

Dĺžka: 67,463 km

Max. rýchlosť: 80 km/h

Stanice na trati

• Kúty – križovatka s traťou 110 (Bratislava – Břeclav) a 114 (Kúty – Skalica – Sudoměřice ČD)

• Kuklov

• Šaštín-Stráže

• Borský Mikuláš

• Šajdíkove Humence

• Senica

• Jablonica

• Cerová-Lieskové

• Buková

• Smolenice

• Bíňovce

• Boleráz

• Klčovany

• Šelpice

• Trnava predmestie

• Trnava – križovatka s traťou 120 (Bratislava – Žilina) a 133 (Trnava – Sereď)

Koniec cesty- Železničná stanica Trnava

Železničná stanica Trnava. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti na trati

Národná púť v Šaštíne-Strážach pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. júna (Teraz.sk/TABLET.TV) - Postupne vám ukazujeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes ponúkame možnosť precestovať traťod prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodičaV hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Kútami a Trnavou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Jazda v osobnom vlakuŽelezničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Rušeň 240 + osobný vozeň Bdtmee + osobný vozeň Bdgtmee + osobný vozeň Bdtmee(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 116) je elektrifikovaná jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Kúty a Trnavu. Prepája trate 110 (Bratislava – Břeclav) a 120 (Bratislava – Žilina).V stanici Jablonica je odbočka na trať Jablonica – Brezová pod Bradlom (trať ŽSR 117). Na tejto trati je v súčasnosti osobná doprava zastavená.ZSSK na tejto trati v súčasnom grafikone vlakovej dopravy prevádzkuje denne 11 párov osobných vlakov.Na vlaky sú nasadzované klasické súpravy.V Trnave je trať napojená na trať ŽSR 120 Bratislava – Žilina – (Košice) a na trať ŽSR 133 Trnava – Sereď – Galanta.ZSSK má v stanici Trnava zriadené Zákaznícke centrum poskytujúce širokú škálu služieb pre cestujúcu verejnosť.Železničné spojenie Kútov a Trnavy prvýkrát verejne prezentoval senický rodák Viliam Pauliny-Tóth, poslanec uhorského snemu v roku 1871. Vo svojom návrhu výstavby železníc počítal i s traťou spájajúcou Šahy - Levice - Nitru - Hlohovec - Holíč a Hodonín. Po dlhých rokoch bolo koncom 19. storočia rozhodnuté o výstavbe trate Nitra - Leopoldov - Trnava - Kúty - Břeclav.Trať bola rozdelená na 2 úseky: Lužianky - Leopoldov a Trnava - Jablonica - Kúty. Vytvárala spojenie Ponitria, Považia a krajinskej hranice s napojením na Severnú dráhu cisára Ferdinanda s dĺžkou 111,7 km. (O úseku Leopoldov - Lužianky viac v článku o trati Leopoldov – Kozárovce.)14. decembra 1897: Trnava - Smolenice - 21,1 km14. decembra 1897: Jablonica - Kúty - 32,1 km11. júna 1898: Smolenice - Jablonica - 3,3 km6. septembra 1899: odbočka Jablonica - Brezová pod Bradlom - 11,7 km8. septembra 1900: Kúty - krajinská hranica - 6,4 kmŽeleznica prechádza rovinou i horským terénom Malých Karpát a bolo nutné vykonať množstvo zemných prác. Najzložitejší úsek priesmykom pohoria medzi Smolenicami a Jablonicou je vedený 900 m dlhým tunelom, najväčší násyp má 20,2 m a zárez 16,4 m. Celkovo bolo potrebné vybudovať 212 stavieb v celkovej dĺžke 791 m.Počas druhej svetovej vojny bola trať i tunel poškodená ustupujúcou nemeckou armádou a boli nutné rozsiahle opravy. Sprejazdnená bola už v máji 1945 a opravy prebiehali až do roku 1947, kedy sa dokončili práce na tuneli.• 18. decembra 1980 otvorený úsek Kúty - Jablonica• 21. mája 1982 otvorený úsek Trnava – JablonicaBudova stanice Senica bola po rekonštrukcii skolaudovaná v apríli 2013. Postavená bola v roku 1897 a rekonštruovaná v rokoch 1967 a 1968. V roku 2013 v stanici boli zrekonštruované koľaje 1, 2 a 3 a nástupištia 1 a 2. Rekonštrukcia umožnila bezbariérový prístup cestujúcich, nainštalovali tu vodiace prvky pre nevidiacich a zvýšili dĺžku koľají. Zároveň bol vymenený koľajový spodok, zvršok a koľajové polia. Upravené boli tiež trakčné vedenie, káblové rozvody, osvetlenie a ďalšie súčasti stanice. Novo nainštalované boli tiež. Náklady na stavbu boli cca 2 mil. Eur.V Šaštíne- Strážoch sa nachádza národná svätyňa, bazilika Sedembolestnej Panny Márie. Každoročne sa tu 15. septembra stretávajú veriaci na národnej púti.Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii:Počet uskutočnených ročníkov: storočia (oficiálne púte od 1732 – socha vyhlásená za milostivú)Priemerný počet účastníkov: cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie 50 000 pútnikov15. september1927 – vyhlásenie Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenskawikipedia.org, vlaky.net, vovlaku.sk