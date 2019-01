UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Lučenca do Utekáča zasneženým krajom

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty- Železničná stanica Lučenec

Železničná stanica Lučenec. Foto: Vovlaku.sk

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK



Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.



Číslo trate: ŽSR - 162

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Lučenec - Utekáč

Rozchod: 1 435 mm

Stanice a zastávky na trati



• Lučenec – križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice)

• Opatová pri Lučenci

• Veľká Ves

• Kalinovo

• Breznička

• Zelené

• Poltár

• Slaná Lehota

• České Brezovo

• Zlatno

• Kokava nad Rimavicou-Liešnica

• Kokava nad Rimavicou

• Utekáč

Koniec cesty– Železničná stanica Utekáč

Železničná stanica Utekáč. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti

Ilustračná snímka Foto: Wikipedie

Bratislava 12. decembra (Vovlaku.sk) – Postupne vám ukazujeme všetky používané a, tak ako je to v tomto prípade, aj nevyužívané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk Dnes pôjdeme po trati ŽSR 162 z Lučenca do Utekáča od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča ZSSK.Jazda v osobnom vlakuv motorovej jednotke radu 813Železničná trať Lučenec – Utekáč (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 162) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Lučenec a Utekáč cez Poltár.Pri budovaní trate Brezno – Jesenské žiadali obyvatelia Kokavy nad Rimavicou vybudovanie odbočky z Rimavskej Bane. Ich požiadavke nebolo vyhovené a tak sa obrátili na mesto Lučenec so žiadosťou o predĺženie trate, vedúcej do Poltára. Túto požiadavku sa podarilo naplniť najmä vďaka podnikom, ktoré boli v obci a okolí. Železnica bola predĺžená a končila až v miestnej časti Utekáč, ktorá je dnes samostatnou obcou. Na trati sa nachádza i 500 m dlhý tunel Zlatno.• 24. novembra 1901: Lučenec – Poltár• 27. novembra 1908: Poltár – Kokava nad Rimavicou• 16. decembra 1909: Kokava nad Rimavicou – UtekáčPoltár (maď. Poltár) je mesto na Slovensku ležiace v Banskobystrickom kraji.Na území Poltára boli slovanské sídliskové nálezy zo 7. storočia, na Cerinách základy stredovekého hrádku, na Kostolisku zvyšky základov neskororománskeho kostola. Obec sa vyvinula zo staršieho osídlenia. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Nagpolthar, Felsupolthar, Kyspoltar, Varalyapolthar (1409), Polthar (1439); maďarsky Poltár.Do roku 1330 patrila Zachovcom, potom Sóósovcom, od roku 1742 Géczyovcom a od konca 18. storočia viacerým zemepánom. V 15. storočí tu stála jiskrovská pevnôstka. V 16. storočí sa obec delila na Horný Poltár a Dolný Poltár. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci. Obec mala v roku 1828 83 domov a 56 obyvateľov.Zaoberali sa málo výnosným poľnohospodárstvom. Rozvinulo sa debnárstvo, kolárstvo a najmä hrnčiarska výroba. Tunajšiu hlinu používali aj mlynári ako mazadlo na osi mlynských kolies. Od roku 1869 tu bola Baratta-Dragonova továreň na šamotové výrobky (tehly, trativody, kachličky). Od roku 1922 v obci pracovala parná píla, ktorá v roku 1936 vyhorela. V roku 1934 bol štrajk robotníkov tehelne a poľnohospodárskych robotníkov, v roku 1937 bol najväčší štrajk robotníkov tehelne. Obyvatelia obce boli aktívni aj v účasti v SNP. Po roku 1952 sa rozvinula výroba stavebných hmôt, otvorili baňu na kaolín.V roku 1966 sa k obci Poltár pripojili obce Slaná Lehota a Zelené. Obec má udelený štatút mesta.V meste pôsobí výrobca 24% olovnatého krištáľu, sodnodraselného úžitkového skla, výrobca komponentov pre lokomotívy a výrobca murovacích materiálov a keramických stropných systémov.: wikipedia.org, vlaky.net