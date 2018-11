UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Nových Zámkov do Zlatých Moraviec

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty- Železničná stanica Nové Zámky

Železničná stanica Nové Zámky. Foto: Vovlaku.sk

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK:



Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Číslo trate: ŽSR - 151

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Nové Zámky – Zlaté Moravce

Rozchod: 1 435 mm

Stanice a zastávky na trati



• Nové Zámky – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo), 135 (N. Zámky – Komárno), 140 (N. Zámky – Prievidza) a 150 (N. Zámky – Zvolen)

• Bánov

• Šurany – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo), 140 (N. Zámky – Prievidza) a 150 (N. Zámky – Zvolen)

• Šurany zastávka

• Úľany nad Žitavou – križovatka s traťou 150 (N. Zámky – Zvolen)

• Malá Maňa

• Maňa zastávka

• Maňa

• Kmeťovo

• Michal nad Žitavou

• Martinová

• Lúčnica nad Žitavou

• Dyčka

• Vráble

• Nová Ves nad Žitavou

• Slepčany

• Tesárske Mlyňany

• Zlaté Moravce

Koniec cesty– Železničná stanica Zlaté Moravce

Železničná stanica Zlaté Moravce. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti

Zámok v Topoľčankiach, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovic

Prezident Českej republiky Miloš Zeman (vľavo) a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (vpravo) prichádzajú na koči na zámok v Topoľčiankach v nedeľu 29. júla 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke ukážka drezúry lipicanských koní v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Topoľčianky, 29. apríla 2016. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. november (Vovlaku.sk) – Postupne vám ukazujeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes vám predstavíme trať ŽSR 151 od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 5807.Jazda vv osobnom vlakuŽelezničná trať(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 151) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Nové Zámky a Zlaté Moravce cez Vráble.Železničné napojenie na Nové Zámky a tým na uhorské železnice požadovali zástupcovia Zlatých Moraviec už v roku 1871. Prepojenie na Šurany bolo schválené až v roku 1893 a o dva roky bolo dodatočne povolené predĺženie do Topoľčianok.Trať vedie rovinatým územím a jej výstavba nebola veľmi náročná. Vybudovaných bolo 87 mostných objektov, najväčšie drevené mosty mali rozpätie 15,4 m a 50 m. Prevádzka na úseku Šurany - Zlaté Moravce bola zahájená 7. septembra 1894 a do Topoľčianok sa prví cestujúci dostali 21. septembra 1895.Úsek pôvodnej železnice medzi Šuranmi a Úľanmi nad Žitavou je dnes súčasťou hlavnej elektrifikovanej trate Nové Zámky - Zvolen. Z Úľan nad Žitavou pokračuje trať severovýchodným smerom popri rieke Žitava.Nakoľko bola trať jednou z najviac stratových v osobnej doprave, bola tá 2. februára 2003 zastavená. Po ohlasoch nespokojných obyvateľov bola kvôli nevhodným prípojom náhradnej autobusovej dopravy na rýchliky osobná doprava čiastočne obnovená 15. júna 2003.Na trati sa v súčasnosti v rámci nákladnej dopravy preváža najmä gulatina, ktorá sa nakladá v Topolčiankach a Zlatých Moravciach a poľnohospodárske plodiny.Zaujímavosťou na trati do Topoľčianok boli prezidentské vlaky, ktoré sem premávali v medzivojnovom období, keď T. G. Masaryk chodieval dovolenkovať do Topoľčianok. Údajne tu spolu s Karlom Čapkom spísal knihu Hovory s T.G.M.je zachovalý klasicistický kaštieľ, vytvárajúci južné krídlo historického objektu staršieho zámku. Nachádza sa v Topoľčiankach a obklopuje ho rozsiahly anglický park. Dnes slúži ako múzeum so zachovalým dobovým interiérom, zámockou knižnicou, obsahujúcou viac ako 14 000 zväzkov a zbierkami keramiky a porcelánu. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.Kaštieľ stojí na mieste gotického vodného hradu a neskoršej renesančnej pevnosti, ktorá bola výrazne prestavaná v 16. a 17. storočí. Vznikla tak 4-krídlová stavba s arkádovým nádvorím, chránená opevnením a baštami, poskytujúcim ochranu pred vtedajším tureckým ohrozením. Začiatkom 19. storočia (1818 – 25) dal gróf Ján Keglevich zbúrať južné krídlo, ktoré nahradila reprezentačná, klasicistická budova s rizalitmi a mohutnou kupolou. Nový, klasicistický kaštieľ poskytoval honosné priestory – tanečnú sálu, jedáleň, knižnicu i schodište poprepájané salónmi, ktoré vhodne doplnili zámocký areál.Moderný a udržiavaný zámok sa stal v roku 1890 letným sídlom Habsburgovcov, no po vzniku ČSR aj prezidenta republiky. Tunajšie prostredie si veľmi obľúbil a často navštevoval najmä Tomáš Garrigue Masaryk.V klasicistickom krídle je dnes múzeum historického nábytku a bytových doplnkov, vrátane kobercov, vyšívaných orientálnych závesov, obrazov, keramiky, hodín a zbraní. Všetky exponáty tu pri svojom odchode v októbri 1918 zanechali poslední majitelia – arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I. V päťdesiatych rokoch boli exponáty premiestnené do salónov podľa rovnakého slohu a historického obdobia, čím vznikli čisto renesančné, barokové, rokokové, klasicistické a biedermeierovské expozície. Súčasťou areálu kaštieľa je aj rozsiahly park v anglickom štýle, v ktorom sa zachoval aj klasicistický skleník. V parku sa nachádzajú aj dve sochy (socha diviaka a socha jeleňa), ktorých autorom bol uznávaný sochár Alojz Štróbl.Súčasťou komplexu je aj jazdiareň s presláveným chovom koní v národnom žrebčíne, založenom v roku 1921.wikipedia.org, vlaky.net