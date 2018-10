UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Poľska do Čadce

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty- Železničná stanica Zwardoń

Železničná stanica Zwardoń. Foto: Vovlaku.sk

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK:



Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Číslo trate: ŽSR - 129

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Zwardoń (PKP) - Čadca

Rozchod: 1 435 mm

Stanice a zastávky na trati



• Zwardoń (PL)

• Skalité štátna hranica SR/Poľsko

• Skalité-Serafínov

• Skalité-Kudlov

• Skalité pod Poľanou

• Skalité

• Skalité zastávka

• Čierne-Polesie

• Čierne pri Čadci zastávka

• Čierne pri Čadci

• Svrčinovec

• Čadca

Koniec cesty– Železničná stanica Čadca

Železničná stanica Čadca. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti

Na snímke amfiteáter v obci Skalité. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 28. október (Vovlaku.sk) - Postupne vám ukazujeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes vám predstavíme trať ŽSR 129 od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 4475.Jazda v osobnom vlaku Os 4475 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Rušeň typu+ 3x osobný vozeň+ osobný vozeňŽelezničná trať(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 129) je jednokoľajná, elektrifikovaná trať, vedúca z Čadce do poľskej stanice Zwardoń.• Maximálna rýchlosť• Čadca – Skalité: 100 km/h• Skalité – štátna hranica: 70 km/h• Diaľkovo ovládaná traťTrať bola odovzdaná do prevádzky 3. novembra 1884. Počas 2. svetovej vojny bola trať poškodená a následne obnovená iba v úseku po zastávku Skalité-Serafínov. Až v roku 1991 bol zrekonštruovaný úsek do Zwardońa a prvý vlak cez štátnu hranicu prešiel 1. júna 1992. V priebehu rokov 1999 – 2002 bola trať elektrifikovaná.Skalité (poľ. Skalite) je goralská obec na Slovensku v okrese Čadca.Obec Skalité leží v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Rozprestiera sa v povodí rieky Skaliťanka v severnej časti Kysuckých Beskýd v nadmorskej výške od 490 m n. m. (na hranici Skalitého a Čierneho - v osade U Greguša - 495 m n. m.) do 867 m n. m. (Skaľanka). Stred obce je v 524 m n. m.Z východnej a severnej strany hraničí chotár obce s poľskými obcami Zwardoń a Koniaków. Z južnej strany susedí s Oščadnicou, na západe s obcou Čierne a s časťou čadčianskeho katastrálneho územia. Štátna hranica s Poľskom vedie po hrebeňových kótach Skaľanky (866 m n. m.), Serafínova (783 m n. m.), Príslopu (Zwardoňské sedlo, 688 m n. m.), Trojačky (Kykuľa, 847 m n. m.) a cez severný svah Pahorku (Martiniakov grúň, 722 m n. m.). Hranicu tvorí rozvodie Skaliťanky, Sóle a Visly (čiernomorské a baltské úmorie). Chotár obce je vrchovinný, stredne členitý, na juhu tvorený treťohornými hornatinami.V roku 1992 tu začala história Goralských slávností, ktoré sa stali prehliadkou regionálneho folklóru s medzinárodnou účasťou a v roku 1995 bol otvorený hraničný prechod do Poľska. Plynofikácia obce započala v roku 1999, v tom istom roku začala i rekonštrukcia a elektrifikácia železničnej trate (ukončená v 2002), ktorá sa stala súčasťou dopravného koridoru Gdaňsk – Katowice – Žilina. Jedinečná veterná elektráreň so 4 turbínami bola nad Serafínovom uvedená do prevádzky v roku 2004.wikipedia.org, vlaky.net