UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Trnavy do Kútov

Začiatok cesty: Železničná stanica Trnava

Číslo trate: ŽSR - 116

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Trnava - Kúty

Rozchod: 1 435 mm

Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz

Dĺžka: 67,463 km

Max. rýchlosť: 80 km/h

Stanice na trati

• Trnava – križovatka s traťou 120 (Bratislava – Žilina) a 133 (Trnava – Sereď)

• Trnava predmestie

• Šelpice

• Klčovany

• Boleráz

• Bíňovce

• Smolenice

• Buková

• Cerová-Lieskové

• Jablonica

• Senica

• Šajdíkove Humence

• Borský Mikuláš

• Šaštín- Stráže

• Kuklov

• Kúty – križovatka s traťou 110 (Bratislava- Břeclav) a 114 ( Kúty- Skalica- Sudoměrice ČD)

Koniec cesty – stanica Kúty

Zaujímavosti na trati

Bratislava 10. február (Teraz.sk/TABLET.TV) - Železničná spoločnosti Slovensko, a.s.Rušeň 240 + 2x osobný vozeň Bdtmee + osobný vozeň Bdgtmee(v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 116) je elektrifikovaná jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Kúty a Trnavu. Prepája trate 110 (Bratislava – Břeclav) a 120 (Bratislava – Žilina).V stanici Jablonica je odbočka na trať(trať ŽSR 117). Na tejto trati je v súčasnosti osobná doprava zastavená.ZSSK na tejto trati v súčasnom grafikone vlakovej dopravy prevádzkuje denne 11 párov osobných vlakov.Na vlaky sú nasadzované klasické súpravy.V Trnave je trať napojená na trať ŽSR 120 Bratislava – Žilina – (Košice) a na trať ŽSR 133 Trnava – Sereď – Galanta.ZSSK má v stanici Trnava zriadené Zákaznícke centrum poskytujúce širokú škálu služieb pre cestujúcu verejnosť Železničné spojenie Kútov a Trnavy prvýkrát verejne prezentoval senický rodák Viliam Pauliny-Tóth, poslanec uhorského snemu v roku 1871. Vo svojom návrhu výstavby železníc počítal i s traťou spájajúcou Šahy - Levice - Nitru - Hlohovec - Holíč a Hodonín. Po dlhých rokoch bolo koncom 19. storočia rozhodnuté o výstavbe trate Nitra - Leopoldov - Trnava - Kúty - Břeclav.Lužianky - Leopoldov a Trnava - Jablonica - Kúty. Vytvárala spojenie Ponitria, Považia a krajinskej hranice s napojením na Severnú dráhu cisára Ferdinanda s dĺžkou 111,7 km. (O úseku Leopoldov - Lužianky viac v článku o trati Leopoldov – Kozárovce.)14. decembra 1897: Trnava - Smolenice - 21,1 km14. decembra 1897: Jablonica - Kúty - 32,1 km11. júna 1898: Smolenice - Jablonica - 3,3 km6. septembra 1899: odbočka Jablonica - Brezová pod Bradlom - 11,7 km8. septembra 1900: Kúty - krajinská hranica - 6,4 kmŽeleznica prechádza rovinou i horským terénom Malých Karpát a bolo nutné vykonať množstvo zemných prác. Najzložitejší úsek priesmykom pohoria medzi Smolenicami a Jablonicou je vedený 900 m dlhým tunelom, najväčší násyp má 20,2 m a zárez 16,4 m. Celkovo bolo potrebné vybudovať 212 stavieb v celkovej dĺžke 791 m.Počas druhej svetovej vojny bola trať i tunel poškodená ustupujúcou nemeckou armádou a boli nutné rozsiahle opravy. Sprejazdnená bola už v máji 1945 a opravy prebiehali až do roku 1947, kedy sa dokončili práce na tuneli.• 18. decembra 1980 otvorený úsek Kúty - Jablonica• 21. mája 1982 otvorený úsek Trnava – JablonicaBudova stanice Senica bola po rekonštrukcii skolaudovaná v apríli 2013. Postavená bola v roku 1897 a rekonštruovaná v rokoch 1967 a 1968. V roku 2013 v stanici boli zrekonštruované koľaje 1, 2 a 3 a nástupištia 1 a 2. Rekonštrukcia umožnila bezbariérový prístup cestujúcich, nainštalovali tu vodiace prvky pre nevidiacich a zvýšili dĺžku koľají. Zároveň bol vymenený koľajový spodok, zvršok a koľajové polia. Upravené boli tiež trakčné vedenie, káblové rozvody, osvetlenie a ďalšie súčasti stanice. Novo nainštalované boli tiež „informačné a oznamovacie prvky pre cestujúcu verejnosť". Náklady na stavbu boli cca 2 mil. Eur.Vodná nádrž Boleráz sa nachádza v tichej lokalite vzdialenej 14 km od Trnavy. Jej primárnou úlohou je zásobovať vodou okolité priemyselné podniky. Nádrž má tri prítoky, ktoré zabezpečujú dostatok vody pre výkon všetkých jej funkcií. Okrem toho je okolie nádrže príjemným prostredím, kde sa dá oddýchnuť, zrekreovať a zašportovať si.Preferujete prírodné kúpaliská? Vodná nádrž Boleráz je vďaka svojej rozlohe 80 hektárov miestom, kde sa dá osviežiť a zaplávať si na dlhšie vzdialenosti. Rybári sa sem radi vracajú najmä kvôli loveniu tradičných kaprov, plotíc, pleskáčov vysokých alebo pleskáčov silných. Pri popoludňajšej prechádzke okolo nádrže si môžete všimnúť obrovské množstvo vodných rastlín, ktoré dotvárajú kolorit vodnej hladiny.