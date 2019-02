UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Železničná stanica Tatranská Lomnica

Železničná stanica Tatranská Lomnica

Železničná stanica Tatranská Lomnica. Foto: Vovlaku.sk

Bratislava 28. februára (Vovlaku.sk) - Pred týždňom sme vám predstavili železničnú trať 182. Teraz to bude stanica Tatranská Lomnica. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku.To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk. Železničná stanica Tatranská Lomnica je koncovou stanicou elektrifikovanej úzkorozchodnej trate Tatranských elektrických železníc číslo 184 zo Starého Smokovca a neelektrifikovanej normálnorozchodnej trate 185 z Popradu.Železničnú stanicu postavili v Tatranskej Lomnici v roku 1895, keď tu premávala parná železnica. Otvorili ju 1. septembra 1895. Stanicu tvorí jednopodlažná budova so sedlovou strechou, ktorej dizajn tvorila kombináciou dreva a červenej tehly. Jej výstavbu financoval kráľovský lesný úrad v Liptovskom Hrádku. Do správy Železníc Slovenskej republiky ju zaradili v roku 1910. Po roku 1937, keď stanicu obnovili, tu pravidelne jazdili vlaky.Stanicu čaká ďalšia rekonštrukcia. V súčasnosti majú železnice schválený trojročný investičný plán z vlastných zdrojov na obdobie troch rokov 2017 – 2020 v regióne Vysokých Tatier. Zaradili tu 11 investičných projektov v celkovej predpokladanej hodnote vyše 17 miliónov eur. Jednou z investícií je aj rekonštrukcia budovy a nástupíšť stanice Tatranská Lomnica a budovy Tatranských elektrických železníc číslo 95.Na stanici je informačné centrum a predajňa cestovných lístkov.Železničná stanica Tatranská Lomnica sa nachádza v centre obce, je spojovacím centrom Popradu a Vysokých Tatier.Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net, vovlaku.sk