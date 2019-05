UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Záhorskej Vsi do Zohora

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty - Železničná stanica Záhorská Ves

Železničná stanica Záhorská Ves. Foto: Vovlaku.sk

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.



Číslo trate: ŽSR - 113

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa:Záhorská Ves - Zohor

Rozchod:1 435 mm

Stanice a zastávky na trati

• Záhorská Ves

• Vysoká pri Morave

• Lábske Jazero zastávka

• Zohor – križovatka s traťou 110 (Bratislava – Břeclav) = sídlo dirigujúceho dispečera pre riadenie Zjednodušenej vlakovej dopravy

Koniec cesty - Železničná stanica Zohor

Železničná stanica Zohor. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti na trati

Slovenský maliar, grafik a ilustrátor Albín Brunovský sa narodil 25. decembra 1935 v Zohore. V jeho tvorbe dominovala kresba, grafika, maľba na drevo, ale aj scénografia, či návrhy známok a plagátov. Bol jedným zo zakladateľov Bienále ilustrácií Bratislava. Jeho tvorba je charakteristická prepájaním fantazijných s realistickými prvkami. Zomrel 20.1.1997. Na archívnej snímke zo 16. augusta 2002 so svojimi dielami v ateliéri. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Bratislava 19. mája (Vovlaku.sk) - Postupne vám ukazujeme všetky používané a, tak ako je to v tomto prípade, aj nevyužívané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk Dnes pôjdeme po trati zo Záhorskej Vsi do Zohora od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.Jazda v motorovej jednotke 813 v osobnom vlaku Os 2307Železničná trať Zohor – Záhorská Ves (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 113) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zohor a Záhorskú Ves.Zohor - Záhorská Ves je železničná trať tretej kategórie, jednokoľajná neelektrifikovaná. Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h. Maximálna dĺžka vlaku: 290 m Trieda zaťaženia: v úseku Zohor - Vysoká pri Morave = C2, Vysoká pri Morave - Záhorská Ves = A. Prechodnosť hnacích vozidiel Zohor - Záhorská Ves trieda IV - VI.Nákladná doprava je zabezpečovaná spoločnosťou ZSSK Cargo jedným párom manipulačného vlaku. a v prípade potreby ďalším.O výstavbu trate do pohraničnej Záhorskej Vsi sa zaslúžil najmä miestny cukrovar, ktorý potreboval vhodné dopravné spojenie. Pri plánovaní železnice zo Zohora do Plaveckého Mikuláša sa tak jeho trasa predĺžila až do Záhorskej Vsi. Celá trasa merala 49,9 km a bola sprevádzkovaná 15. novembra 1911.Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor - Záhorská Ves získali Dr. Emil RÉVÉSZ a Ing. Ľudovít FABIÁN nariadením MO č. 46370/911.VII.4. Na celej trati s 10 stanicami dlhej 49,9 km bolo treba vybudovať 97 mostov a priepustov. Stavebné náklady dosiahli čiastku 5 380 000 korún.Pri redukcii železničnej dopravy v roku 2003 bola osobná doprava na trati pozastavená. Neskôr si osobnú dopravu na trati začal objednávať Bratislavský samosprávny kraj najprv prostredníctvom dopravcu BRKS, neskôr začal využívať služby štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko.Zohor je obec na Slovensku v okrese Malacky. Obec sa nadchádza približne 30 km severozápadne od Bratislavy. K 31. 12. 2017mala obec 3 312 obyvateľov.Chotár obce bol osídlený už od staršej doby bronzovej. Prvou zmienkou o obci je listina z roku 1314 ktorou Karol I. Róbert potvrdzuje držbu majetkov Otovi z Telespruna - vrátane rybárskej osady Sahur (Zohor). V polovici 16. storočia Zohor doosídlili Chorváti. Od roku 1466 je uvádzané dnešné pomenovanie obce - Zohor.V Zohori sa narodil Albín Brunovský, slovenský maliar a grafik.wikipedia.org, vovlaku.sk, vlaky.net