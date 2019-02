UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: ZUBAČKOU zo Štrbského Plesa do Štrby

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty- Železničná stanica Štrbské Pleso

Železničná stanica Štrbské Pleso. Foto: Vovlaku.sk

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.



Číslo trate: ŽSR - 182

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Štrbské Pleso - Štrba

Otvorenie trate: 27.7.1896

Rozchod: 1 000 mm

Elektrifikácia: 1,5 kV =

Nová „zubačka“ švajčiarskej spoločnosť Stadler (OŽ TEŽ) pre Vysoké Tatry. Foto: ZSSK

Stanice a zastávky na trati

• Štrbské Pleso

• Tatranský Lieskovec

• Štrba



Koniec cesty – Železničná stanica Štrba

Železničná stanica Štrba. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti na trati

Vľavo v pozadí Mlynická dolina, vpravo Predné Solisko. Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 24. februára (Vovlaku.sk) - Postupne vám ukazujeme všetky používané a, tak ako je to v tomto prípade, aj nevyužívané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk Dnes pôjdeme po trati ŽSR 182 zo Štrbského Plesa do Štrby (TEŽ) ozubnicovou železnicou od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča ZSSK.Jazda v elektrickej jednotke 405 ozubnicovej železnice Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.je jednou z dvoch ozubnicových železníc nachádzajúcich sa na Slovensku. Spája obce Štrbské Pleso s Tatranskou Štrbou. Trať obsahuje jedinú zastávku Tatranský Lieskovec. V sieti ŽSR nesie označenie ako železničná trať č. 182.Na konci 19. storočia vzrastal záujem turistov o Vysoké Tatry. V tomto období vznikali aj požiadavky na pohodlnú dopravu turistov do tatranských osád. Existencia, ktorá viedla v blízkosti prosperujúcich tatranských osád, oživovala myšlienku železničného prepojenia. Obrovský záujem bol obzvlášť o osadu Štrbské Pleso, ktoré malo okrem mnohých hotelov aj štatút liečivých kúpeľov (od roku 1885).Na základe aj týchto podnetov bolaspustená výstavba vlastnej trate s dĺžkou 4,75 km vedená staviteľmi zo Spišskej Novej Vsi, Adolfom Niedenthalom a Žigmundom Kornhäuserom. Prevádzka začala rok po začatí výstavby, 27. júla 1896.Ozubnicová železnica mala rozchoda ako spôsob ozubenia bola použitá sústava Riggenbach. Železnica zo svojej údolnej stanice v Štrbe prekonávala do vrcholovej stanice na Štrbskom Plese prevýšenie 454 m s maximálnym stúpaním 127 ‰. Pozdĺž trate viedla paralelne cesta, s ktorou sa trať križovala celkovo 17 krát (bez zabezpečovacích zariadení). Jazdnú súpravu tvoril parný rušeň, ktorý tlačil pred sebou max. 2 vozne. Park vozidiel tvorili 2 parné rušne (Floridsdorf), 4 dvojosové osobné vozne a 2 dvojosové nákladné vozne vyrobené v roku 1896 budapeštianskou firmou Ganz. Prevádzka bola ukončená v roku 1933, kedy bola nahradená autobusovou dopravou.V roku 1970 sa mali konať na Štrbskom Plese majstrovstvá sveta v lyžovaní. Okrem potrieb ubytovania a vybudovania športovísk vznikla požiadavka zabezpečenia dopravy. Táto skutočnosť oživila myšlienku znovuvybudovania ozubnicovej železnice. Idea bola zrealizovaná 7. mája 1968, keď sa rozhodlo o vybudovaní elektrickej ozubnicovej železnice, ktorá mala okrem iného aj presunúť prúd turistov do Západných Tatier. A tak 12. februára 1969 železnicu odovzdali do prevádzky.bola vybudovaná na opustenom telese pôvodnej trate. Na rozdiel od pôvodnej zubačky, využívala zrekonštruovaná trať ozubnicovú sústavu Strube. Jej dĺžka je 4,78 km s maximálnym stúpaním 150 ‰. V údolnej stanici Štrba bola vybudovaná nová krytá oceľová hala pre potreby zubačky s meniarňou zabezpečujúcou napájanie železnice jednosmerným napätím 1 500 V.Vo vrcholovej stanici Štrbské Pleso bola postavená nová výpravná budova, ktorá slúžila aj pre potreby TEŽ. Vrcholová stanica pôvodnej ozubnicovej trate stála totiž na brehu jazera Štrbské pleso.Súčasný park vozidiel disponuje troma dvojvozňovými osobnými súpravami (Brown-Bover Baden a SLM Wintherthur), prívesnou jednonápravovou snehovou frézou, motorovou drezinou a troma vozíkmi na prepravu batožiny.V októbri 2018 Železničná spoločnosť Slovensko uzavrela kontrakt na dodávku nových vozidiel pre ozubnicovú trať Štrba - Štrbské Pleso. Víťazom verejnej súťaže Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na dodávku nových tatranských „zubačiek“ sa stala švajčiarska spoločnosť Stadler, ktorá do roku 2022 dodá päť ozubnicovo-adhéznych elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň s metrovým rozchodom pre trate Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ).U objednaných vozidiel pre cestujúcich ide o modernú generáciu nízkopodlažnej jednotky typu GTW, špeciálne upravenej pre kombinovanú ozubnicovo-adhéznu prevádzku. Tieto univerzálne vozidlá sa už úspešne používajú vo Francúzsku a vo Švajčiarsku. Každá z nových jednotiek ponúka 91 miest na sedenie, 2 miesta pre invalidné vozíky, multifunkčné časti pre bicykle a detské kočíky. Vozidlá sú vybavené wi-fi systémom pre cestujúcich, klimatizáciou, majú moderný informačný systém a videosystém, ako i zariadenie na počítanie cestujúcich. Vďaka nízkopodlažnému vyhotoveniu umožňujú pohodlný nástup a výstup cestujúcich.Multifunkčný rušeň má elektrický aj dieselový pohon a spĺňa najnovšie ekologické normy EURO-IIIB. Môže sa použiť kdekoľvek na adhéznych aj ozubnicových tratiach. V zime môže poháňať snehovú frézu a odhrnúť sneh z trate. Stanovištia rušňovodiča sú klimatizované. Rušeň je možné i diaľkovo ovládať cez rádiový prenos. Podobné pracovné vozidlá sa úspešne používajú na horských tratiach vo Švajčiarsku a v Španielsku.Štrba (nem. Tschirm, Tschirben, Hochwald, maď. Csorba) je rázovitá obec na Slovensku v okrese Poprad. Súčasťou obce sú aj osady Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.Obec Štrba leží v nadmorskej výške 829 m (stred obce), časť chotára až v 2428 m (Hrubý vrch v závere Mlynickej doliny). Na území chotára sú tieto vrchy a štíty: Solisko, Furkovský štít, Hrubý vrch (Triumetal), Štrbský štít, Hliniská veža, Capie veže, Zadná Bašta, Diablovina a Satan. Z tatranských plies bolo v majetku Štrby: Kozie pleso, Capie plesá, Okrúhle pliesko, Štrbské pleso, Nové Štrbské pleso (Móryho).Cez túto osadu vedie aj železničná trať Žilina – Košice, ktorá tu má najvyššie položenú rýchlikovú zastávku.