VIDEO: Dizajnérka z USA mení pokutové lístky za parkovanie na umenie

Washington 8. apríla (TASR) – Hlavné mesto Spojených štátov je medzi Američanmi známe aj prísnym vymáhaním prísnych pravidiel parkovania áut. Ulicami Washingtonu sa každý deň prechádza veľká skupina pracovníkov, ktorých nemá nikto rád. Za stieračom totiž nechávajú šoférom neslávne známe ružové lístky s pokutami od 30 do 100 dolárov. Vlani ich rozdali 1,3 milióna. Jedna miestna dizajnérka sa teraz snaží premeniť tieto nenávidené papieriky na umenie.



"Pokutové lístky za parkovanie sú v DC ako bič. Táto umelkyňa ich chce zmeniť na niečo nádherné," napísal denník The Washington Post.



Maggie O'Neillová navrhuje interiéry reštaurácií - vrátane tých, čo sa nachádzajú v centre hlavného mesta. Problémy s parkovaním teda pozná a nápad využiť pokutové lístky na výrobu umeleckého diela dostala, keď si našla za stieračom pokutu.



Keď sa blížila k autu, bledoružový lístok povievajúci vo vetre jej pripomenul kvety japonských čerešní, ktoré práve teraz vo Washingtone kvitnú. Hlavné mesto je nimi známe a každý rok sa na kvitnúce stromy prichádzajú pozrieť tisíce ľudí. O'Neillová používa motív bledoružových kvietkov aj pri navrhovaní interiérov reštaurácií a stala sa dokonca oficiálnou umelkyňou Národného sviatku kvitnúcich čerešní (National Cherry Blossom Festival). Teraz chce čerešňové kvety spojiť s pokutami za parkovanie.







"Pustila sa do projektu s cieľom využiť všetku tú zlosť na niečo dobré. Chce vytvoriť imerzný priestor naplnený papierovými kvietkami. Každý lupienok bude poskladaným, lesklým, ružovým úlomkom z parkovacích vojen v DC," napísal The Washington Post.



Umelkyňa odhaduje, že na svoj projekt potrebuje približne 800.000 lístkov - doposiaľ ich má 400. Začiatkom apríla si v centre mesta otvorila galériu s umeleckými inštaláciami kvetín zo zatiaľ prekopírovaného jej vlastného pokutového lístka.



Na jej iniciatívu zareagovalo pozitívne aj samotné mesto. Uviedlo, že sa vždy s radosťou pozerá na kreatívne spôsoby znovupoužitia a recyklovania materiálov. Pokutové lístky za parkovanie sú vyrobené z takmer nezničiteľného materiálu, a tak hoci ich ľudia zo zlosti väčšinou hneď odhodia, umelkyňa by nemala mať problém s ich získavaním, keďže len vlani ich bolo uložených 1,3 milióna, dodal The Washington Post.



Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová