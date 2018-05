Facebook spustí vlastnú zoznamovaciu službu

Nová služba vstavaná do existujúcej aplikácie Facebooku, pričom má ísť o prirodzený krok pre platformu, ktorá sa už bez toho špecializuje na spájanie ľudí online.

San Jose 3. mája (TASR) - Sociálna sieť Facebook zriadi vlastnú zoznamovaciu službu. Na konferencii softvérových developerov tejto siete to v utorok oznámil jej zakladateľ a šéf Mark Zuckerberg, informuje stanica Sky News.



Podľa neho bude nová služba "vstavaná" do existujúcej aplikácie Facebooku, pričom má ísť o prirodzený krok pre platformu, ktorá sa už bez toho špecializuje na spájanie ľudí online.



Zoznamovacia služba bude zameraná na "zmysluplné, dlhodobé vzťahy", a nie na "jednorazové známosti", uviedol Zuckerberg, ktorý argumentuje tým, že na Facebooku sa za "single" označuje približne 200 miliónov ľudí.



"Ľudia využívajú Facebook na to, aby sa mohli zoznámiť s novými osobami, a my chceme túto skúsenosť ešte vylepšiť. Ľudia si budú môcť v rámci svojho profilu vytvoriť samostatný zoznamovací profil. Potenciálni partneri im budú odporúčaní na základe požiadaviek na schôdzky, všeobecných vecí a spoločných priateľov," uviedla sieť vo vyhlásení.



Služba bude voliteľná. Zuckerberg prízvukuje, že bola vytvorená so zreteľom na zachovanie súkromia a bezpečnosti; Facebook totiž stále čelí kauze Cambridge Analytica, kde figuroval masívny únik osobných údajov.



Napriek negatívnej publicite, ktorá spoločnosť počas uplynulých týždňov sprevádza, akcie v internetovej firme Match Group - vlastníkovi obľúbenej zoznamovacej aplikácie Tinder - padli po danom oznámení o vyše 18 percent. Tinder vygeneroval od svojho vzniku v roku 2012 vyše 20 miliárd návrhov na zoznámenie.