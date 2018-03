Kráľovná soulu Aretha Franklin zrušila koncerty zo zdravotných dôvodov

Svetoznáma speváčka mala vystúpiť 25. marca - v deň svojich 76. narodenín - v meste Newark v americkom štáte New Jersey.

New York 17. marca (TASR) - Americká speváčka Aretha Franklinová, ktorá je známa ako kráľovná soulu, zrušila dva nadchádzajúce koncerty po tom, ako jej lekár nariadil oddych. Agentúra AP o tom informovala v noci na sobotu s odvolaním sa na vyhlásenie Franklinovej manažmentu.



Svetoznáma speváčka mala vystúpiť 25. marca - v deň svojich 76. narodenín - v meste Newark v americkom štáte New Jersey. Dejiskom ďalšieho zrušeného koncertu mal byť 28. apríla Festival džezu a tradície v New Orleans, ktorého organizátori už oznámili, že Arethu Franklinovú ako hlavnú hviezdu podujatia zastúpi spevák Rod Stewart.



Podľa zverejneného vyhlásenia lekár nariadil Franklinovej, aby najmenej dva mesiace nikam necestovala a dopriala si úplný odpočinok. Speváčka je "nanajvýš sklamaná, že nemôže vystupovať, ako očakávala a dúfala", dodal jej manažment.



Ešte vlani Franklinová ohlásila zámer ukončiť kariéru s tým, že bude vystupovať už iba pri "vybraných" príležitostiach.