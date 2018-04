Makak Naruto nemá autorské právo na svoju slávnu snímku selfie

Naruto the crested macaque was "discriminated against because he's a nonhuman animal," says PETA. https://t.co/Z3A9Slyfgv — HuffPost (@HuffPost) April 24, 2018

San Francisco 24. apríla (TASR) - Federálny súd v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia definitívne uzavrel spor ohľadom autorských práv, keď stanovil, že zviera - v tomto prípade makak - nemá rovnaké práva ako človek a nemôže podať žalobu na fotografa Davida Slatera.Ako v utorok informovala agentúra AP, súd v San Franciscu dospel k záveru, že americké zákony o autorských právach nepovoľujú súdne spory, v ktorých by bolo možné udeliť zvieratám práva na fotografie alebo iné pôvodné diela. Porušenie autorských práv možno namietať iba v mene ľudí, uviedol súd.Súdna porota týmto rozhodnutím potvrdila rozsudok súdu nižšieho stupňa, ktorým bola zamietnutá žaloba zo strany organizácie Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA) proti fotografovi, ktorého fotoaparát použil makak na inkriminovanú selfie.Celý mediálne sledovaný spor sa týkal série snímok, ktorú Slater získal v roku 2011 na indonézskom ostrove Sulawesi, kde sa snažil zachytiť život makakov chocholatých.Zvedavý samec Naruto mu vtedy v nestráženej chvíli vzal fotoaparát a začal ho skúmať s ostatnými členmi skupiny. Makakovi sa opakovane podarilo stlačiť spúšť a výsledkom sa okrem iných snímok stala aj tá, na ktorej má vycerené zuby a pozerá sa priamo do objektívu.Slater "svoju" fotografiu použil v knihe o Indonézii. Bez jeho vedomia sa však snímka objavila aj jednom z webhostingových portálov. Slater vtedy Wikipediu upozornil, že snímka je jeho, a požiadal o jej odstránenie. Táto jeho žiadosť bola zamietnutá s tým, že nevlastní práva k selfie fotografii, keďže ju neurobil.V tejto fáze do sporu vstúpila PETA, ktorá sa postavila na stranu samotného makaka a v jeho mene žalovala Slatera za porušenie autorských práv. Žiadala okrem iného, aby všetky zárobky z fotografie išli do fondu na ochranu makakov chocholatých.PETA sa pred súdmi snažila dokázať, že aj zviera môže podľa zákona vlastniť majetok, nielen byť majetkom niekoho iného.Všetky súdne inštancie však argumenty organizácie PETA zmietli zo stola.Boj o tento precedens mal dôsledky aj pre život samotného Slatera, ktorý sa ocitol na mizine a istý čas si musel na živobytie zarábať ako tenisový tréner.