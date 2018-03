Metropolitná opera prepustila Jamesa Levina pre sexuálne obťažovanie

Vyšetrovanie trvalo vyše tri mesiace a vypočúvaných bolo viac než 70 osôb.

New York 13. marca (TASR) - Metropolitná opera v New Yorku prepustila zo svojich služieb dlhoročného dirigenta a klaviristu Jamesa Levina. Došlo k tomu po tom, ako vyšetrovatelia získali dostatočné dôkazy o jeho sexuálnom obťažovaní pred i počas umelcovho pôsobenia v tejto kultúrnej inštitúcii.



Ukončenie pracovného pomeru s Levinom oznámila v pondelok Metropolitná opera, ktorú cituje agentúra DPA.



Vyšetrovanie trvalo vyše tri mesiace a vypočúvaných bolo viac než 70 osôb. "Levine obťažoval jemu zverených bezbranných umelcov v raných fázach ich kariéry. Bolo by preto nevhodné a nemožné, aby ďalej pôsobil v Metropolitnej opere," uvádza sa vo vyhlásení tohto kultúrneho stánku na margo prípadu.



Levine (74) pracoval pre Metropolitnú operu od začiatku 70. rokov. Jej umeleckým riaditeľom sa stal v roku 1976. Z tejto pozície odstúpil zo zdravotných dôvodov v roku 2016, avšak v práci pre túto opernú scénu pokračoval na rôznych iných postoch. Je všeobecne považovaný za jedného z najlepších amerických dirigentov.



Vedenie opery ho suspendovalo vlani v decembri po tom, ako denník The New York Times informoval o obvineniach zo sexuálneho obťažovania vznesených voči nemu. Metropolitná opera podľa agentúry AP tvrdí, že vyhlásenia o tom, že vedenie tajilo informácie o Levinových sexuálnych prešľapoch, sú nepodložené.



Levine je držiteľom množstva hudobných ocenení vrátane ôsmich cien Grammy. Je aj laureátom Smetanovej medaily, ktorú mu v roku 1986 udelilo bývalé Česko-Slovensko.