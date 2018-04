Príbuzní speváka Princea zažalovali nemocnicu i sieť lekární

Žaloby sú namierené na nemocničné zariadenie, v ktorom hviezdu nielen americkej hudobnej scény hospitalizovali pred úmrtím, a na sieť lekární, z ktorej pochádzali inkriminované liečivá.

New York 25. apríla (TASR) - Príbuzní amerického skladateľa, hudobníka a speváka Princea, ktorý zomrel predčasne v apríli 2016, sa rozhodli reagovať žalobami na minulotýždňové závery americkej justície nevzniesť v tejto kauze žiadne obvinenia.



Žaloby sú namierené na nemocničné zariadenie, v ktorom hviezdu nielen americkej hudobnej scény hospitalizovali pred úmrtím, a na sieť lekární, z ktorej pochádzali inkriminované liečivá.



Informovali o tom svetové tlačové agentúry s odvolaním sa na americké médiá.



Zdravotnícke zariadenie Trinity Medical Centre v štáte Illinois by podľa žalujúcich pozostalých bolo malo preskúmať Princeovu terapiu a predpísané lieky. Tamojší lekári mu však vraj nasadili prípravok proti opiátom Narcan bez toho, aby nadobudli obraz o ostatných liekoch, ktoré umelec užíva.



Sieť lekární Walgreens vo svojich dvoch pobočkách v Minnesote zasa podľa názoru žalujúcich pochybila, pretože lieky viazané prísne na lekársky predpis vydávala priveľmi ľahkovážne.



Ako ukázalo vyšetrovanie prípadu, umelec bral doma väčšie množstvo liekov proti bolesti, pričom sa mu osudným stalo 21. apríla 2016 omylom požité väčšie množstvo účinného preparátu tohto typu fentanyl, ktorý je opiátom niekoľkonásobne silnejším ako heroín. Liečivo sa však nachádzalo v nesprávne označenom balení naznačujúcom, že ide o ľahký, voľne dostupný preparát, takže Prince ani nemusel tušiť, čo vlastne konzumuje. Spevák v dôsledku toho skonal vo veku 57 rokov vo svojom sídle neďaleko Minneapolisu na následky neúmyselného predávkovania liekom.



"Jednoducho nemáme dostatok dôkazov, aby sme niekoho obvinili zo zločinu v súvislosti so smrťou Princea," uviedol minulý týždeň prokurátor zo štátu Minnesota Mark Metz na tlačovej konferencii, na ktorej oznámili ukončenie vyšetrovania. "Nie sú dôkazy naznačujúce akýkoľvek iný nekalý motív, úmysel alebo spriahnutie s cieľom zavraždiť Princea," dodal.