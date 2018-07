Trump nariadil nový dizajn prezidentských špeciálov Air Force One

Súčasný dizajn vládnych boeingov vybrali v 60. rokoch bývalý americký prezident John Kennedy a prvá dáma Jacqueline Kennedyová.

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil zmenu dizajnu vládnych špeciálov Air Force One, ktoré budú na rozdiel od doterajšieho modro-bieleho vyhotovenia obsahovať i červenú farbu. Trump to potvrdil v rozhovore pre spravodajskú stanicu CBS News, informovala v noci na stredu stanica BBC.



Súčasný dizajn vládnych boeingov vybrali v 60. rokoch bývalý americký prezident John Kennedy a prvá dáma Jacqueline Kennedyová. Nový dizajn však bude zavedený najskôr v roku 2021, keď bude Trump končiť v úrade hlavy štátu. Podľa jeho vyjadrenia je pripravovaná dizajnová zmena lietadiel "náležitá" a "špičková".



Letka Air Force One aktuálne pozostáva z dvoch exemplárov výrazne modifikovaných dopravných lietadiel typu Boeing 747-200B, ktoré prevádzkujú Vzdušné sily Spojených štátov (USAF). Súčasné špeciály už majú takmer 30 rokov a prvým prezidentom, ktorého vozili na domácich i zahraničných cestách, bol George H. W. Bush.



Prvý oficiálny špeciál prezidenta USA zaviedli v roku 1959 za vlády Dwighta Eisenhowera a mal červeno-zlatý dizajn. Kritici plánovanej zmeny tvrdia, že sa tak stratí ikonický americký výzor týchto lietadiel. Mnohí tiež poukazujú na to, že červenú, bielu a modrú farbu majú i špeciály prezidentov Ruska, Francúzska a Číny.