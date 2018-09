VIDEO: Will Smith oslávil 50. narodeniny skokom z vrtuľníka

Zoskok v oblasti Národného parku Veľký kaňon a rezervácie indiánskeho kmeňa Navahov zachytili kamery a bolo si ho možné v priamom prenose pozrieť na YouTube.

Phoenix 26. septembra (TASR) - Americký filmový herec Will Smith oslávil v utorok päťdesiatku skokom v štýle bungee jumping z vrtuľníka neďaleko Veľkého kaňonu v americkom štáte Arizona.



Zoskok v oblasti Národného parku Veľký kaňon a rezervácie indiánskeho kmeňa Navahov zachytili kamery a bolo si ho možné v priamom prenose pozrieť na YouTube. Smitha prišiel pozdraviť šaman z kmeňa Navahov, ktorý mu poďakoval za návštevu na svojom území, približuje agentúra AP.



"Toto je jedna z najkrajších vecí, aké som kedy v živote videl," povedala hviezda filmu Men in Black ešte visiac na lane. Zo zeme ho podporovala manželka s tromi deťmi a ďalšími priateľmi. Zážitok ako z akčného filmu herec opísal ako prechod od "čistej hrôzy až po absolútnu blaženosť".







Akcia mala taktiež charitatívny rozmer. Fanúšikovia mohli prispieť cez on-line lotériu a výherca si potom skok pozrel osobne. Výťažok z nej pôjde na podporu prístupu k vzdelaniu detí v chudobných krajinách.



Hollywoodsky herec Will Smith bodoval u divákov množstvom divácky úspešných filmov, napríklad snímkami Bad Boys (Ničomníci, 1995), Independence Day (Deň nezávislosti, 1996) či čiernou sci-fi komédiou Men in Black (Muži v čiernom, 1997).



V Juhoafrickej republike nakrúcal životopisný film Ali (2001), ktorý mu vďaka stvárneniu legendárneho boxera Muhammada Aliho priniesol nomináciu na Oscara.



V roku 2004 Smitha vymenoval juhoafrický exprezident Nelson Mandela za honorárneho veľvyslanca svojej celosvetovej kampane proti AIDS.