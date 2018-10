V blízkom Brne slávnostne otvorili veľkolepú výstavu Titanic

Titanic Foto: JVS Group

Brno 31. októbra (OTS) - V utorok 30. októbra sa na Výstavisku v Brne v priestoroch pavilónu C návštevníkom otvorili brány jednej z najúspešnejších výstav sveta - Titanic . Vďaka originálnej expozícii sa návštevníci ocitnú na palube legendárneho parníka, ktorý pred viac ako sto rokmi klesol na dno Atlantického oceána. Na výstave môžete vidieť verné rekonštrukcie častí lode, môžete sa tešiť na prechádzku kajutami, luxusnú kaviareň, časti strojovne, či dotknúť sa skutočného ľadovca. Výstava ponúka aj pohľad na stovky originálnych exponátov vytiahnutých z vraku lode na dne oceánu.Výstava precestovala celý svet a nadchla milióny návštevníkov, avšak v Brne bude mať svoju derniéru. Stovky originálnych artefaktov, ktoré boli vytiahnuté z hlbín oceánu už nebudú v takomto rozsahu nikdy prezentované.," povedala k výstave jej česká kurátorkaFenomén Titanic rozpráva príbeh doby začiatku 20. storočia, príbeh technického rozmachu, príbeh luxusu a rozvoja ľudstva. V rámci rozsiahlej expozície, ktorá zaberá viac ako 3000 m2, prejdú návštevníci časťami skutočného Titanicu. V trinástich galériách doplnených o kinosálu, na vás čakajú kajuty niekoľkých tried, môžete navštíviť francúzsku kaviareň, strojovňu s vodotesnými dverami, dotknete sa reálneho ľadovca, prezriete si vrak legendárneho parníka na dne oceánu, zažijete 3D virtuálnu realitu a budete môcť vzdať hold obetiam nešťastia Titanicu. Všetky priestory výstavy sú opatrené špeciálnym zvukovým sprievodom, ktorý dokonale navodzuje atmosféru v jednotlivých častiach lode od elegantného valčíka v 1. triede, až po hluk strojovne v kotolni.y," dodáva k výstave Havelková.Výstava Titanic je vhodná nielen pre dospelých fanúšikov legendárnej lode, ale aj pre školské exkurzie a pre rodiny s deťmi. V rámci expozície je pre deti pripravená špeciálna Cesta za pokladom oceánu, v ktorej deti plnia vybrané úlohy a na konci ich čaká prekvapenie. Študenti si prejdú výstavu s Pracovnými listami, ktoré im názorne predstavia moderné umelecké smery, ale aj objavy a vynálezy začiatku 20. storočia.Časť výstavy je venovaná aj tzv. česko-slovenskej stope na lodi Titanic, pretože aj keď v roku 1912 ešte Československo neexistovalo, na Titanicu boli české výrobky a slovenskí cestujúci.Majiteľom výstavy je americká spoločnosť RMS Titanic, ktorá má ako jediná na svete právo vyzdvihovať predmety z veľkej kilometrovej hĺbky na dne oceánu. Celková hodnota výstavy je týmto nevyčísliteľná. Celosvetový fenomén Titanic podporil aj slávny film Jamesa Camerona s Leonardom DiCapriom a Kate Winslet v hlavných úlohách. Návštevníci výstavy budú mať možnosť vyfotografovať sa na prove lode, podobne ako to urobili filmoví hrdinovia.Viac informácií o výstave nájdete na www.titanicvystava.cz Vstupenky môžete zakúpiť priamo v pokladni výstavy, alebo cez predpredaj https://www.ticketstream.cz/titanic