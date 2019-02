V Európe sa denne stane vyše 75 miliónov ľudí obeťou zločinu

V európskych krajinách sa za dodržiavanie práv obetí trestných činov zasadzujú najmä občianske združenia.

Brusel 22. februára (TASR) - Prednášky s odborníkmi o právnej ochrane a službách, o psychologickej či zdravotnej pomoci, stretnutia s aktivistami, ale aj s obeťami zločinu — aj takéto podujatia sa konajú pri príležitosti Európskeho dňa obetí zločinu, ktorý pripadá na 22. februára. V priestore Európy sa každý deň stane obeťou nejakej formy zločinu vyše 75 miliónov ľudí.



Vo viacerých štátoch zriadili pre obete zločinu bezplatné telefónne číslo, na ktorom im môžu poskytnúť základné informácie či prvú psychickú pomoc a podporu. Takúto linku má aj Slovensko, je zverejnená na webovej stránke http://pomocobetiam.sk/kontakt.



V európskych krajinách sa za dodržiavanie práv obetí trestných činov zasadzujú najmä občianske združenia.



V Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ) bola 14. novembra 2012 uverejnená Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (2012/29), ktorá nadobudla účinnosť nasledujúci deň. Členské štáty EÚ mali do 16. novembra 2015 uviesť do praxe zákony, právne predpisy a opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Na Slovensku k úplnej transpozícii došlo v roku 2017 Zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018.



Európske organizácie poskytujúce služby obetiam rôznych foriem zločinov založili v roku 1989 Európske fórum služieb obetiam. O rok neskôr, 22. februára 1990, britská vláda zverejnila Chartu obetí zločinu, od roku 1993 sa 22. február pripomína ako Európsky deň obetí zločinu.



Na Slovensku sa obetiam trestných činov rôzneho charakteru venujú členovia Občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Zameriavajú sa, podobne ako v iných krajinách Európy, na pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof a nešťastných udalostí, ale aj na prevenciu kriminality.



Obete trestných činov a násilia majú právo na prístup k službám pomoci, ďalej na pomoc poskytovanú vybranými a školenými pracovníkmi, na bezplatné služby pomoci, na dôverný charakter služieb pomoci, na osobnú nezávislosť v rozhodovaní a na služby, ktoré sú nezávislé.



Európske fórum služieb obetiam (Victim Support Europe, predtým známe ako European Forum for Victim Services) vzniklo v roku 1989, aby podporilo rozvoj efektívnych služieb pre obete trestných činov v celej Európe. Sídlo má v Bruseli.



Victim Support Europe má štatút konzultanta v Rade Európy a v OSN.