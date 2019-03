V indickom meste Prajágradž vrcholí hinduistická púť

Púť sa koná štyrikrát za 12 rokov.

Prajágradž 4. marca (TASR) - Indické úrady odhadujú, že na vyvrcholení tradičnej hinduistickej púte kumbhaméla sa v pondelok v meste Prajágradž v štáte Uttarpradéš zúčastní asi desať miliónov pútnikov, ktorí sa ponoria do vôd sútoku riek Ganga, Jamuna a Sarasvatí. Informovala o tom agentúra AFP.



Vysoká účasť súvisí aj s tým, že okrem záveru púte v pondelok hinduisti slávia aj ďalší zo svojich významných sviatkov - noc najuctievanejšieho boha Šivu, vysvetlil podľa AFP vládny úradník Prabhat Šukla. Podľa Šuklu počas 48 dní trvania na tohtoročnú tzv. polovičnú púť (ardh kumbhaméla) do Prajágradžu podľa odhadov zavítalo spolu okolo 220 miliónov ľudí.



Hinduisti veria, že kúpeľom na sútoku Gangy, Jamuny a Sarasvati počas sviatku kumbhaméla sa im okrem duchovnej očisty podarí oslobodiť sa aj od večného kolobehu zrodenia, úmrtia tela a znovuzrodenia.



Púť sa koná štyrikrát za 12 rokov. Dejiskom jej konania je striedavo štvorica miest - Iláhábád (nedávno premenovaný na Prajágradž), Haridvár, Udždžain a Násik.



Oslavy v Prajágradže, ležiacom 576 kilometrov východne od metropoly Naí Dillí, sa považujú za najvýznamnejšie, pretože mesto leží na sútoku trojice riek.



Podľa hinduistickej mytológie spolu bohovia a démoni zviedli vojnu o džbán sómy - nektáru, ktorý zaručuje nesmrteľnosť. Podľa legendy jeden z bohov pri úteku s džbánom vyšplechol kvapky sómy na štyri miesta na zemi - práve preto sa kumbhaméla koná každé tri roky v jednom zo štyroch spomínaných miest.



Kumbhaméla nie je len najväčšou náboženskou udalosťou na svete, ale považuje sa zároveň za najväčšie zhromaždenie ľudí na jednom mieste a v rovnakom čase na Zemi.



Na bezpečnosť počas tohtoročného podujatia dohliadalo viac ako 30.000 policajtov, ktorí monitorovali dianie aj pomocou bezpečnostných kamier, aby predišli teroristickým útokom či masovej panike.



Úrady okrem toho vynaložili asi 40 miliónov dolárov, aby zablokovali výpuste stôk a zorganizovali čistenie odpadových vôd a predišli tak situácii, že by sa pútnici ponárali do znečistených vôd. Do tejto operácie boli nasadené aj špeciálne člny, ktorých posádky zbierali odpadky a nečistoty z hladiny vodných rokov. Pre potreby pútnikov bolo k dispozícii viac ako 40.000 mobilných toaliet.