V Keni uhynul posledný samec nosorožca tuponosého severného

Sudan sa narodil v Sudáne. Odtiaľ ho previezli do zoo v Českej republike a v roku 2009 prepravili do Kene.

Nairobi 20. marca (TASR) - Uhynul posledný samec nosorožca tuponosého severného na svete. Nosorožec menom Sudan uhynul v Keni po komplikáciách "súvisiacich s vekom", oznámili v utorok tamojší vedci.



Kenská rezervácia Ol Pejeta vo vyhlásení uviedla, že 45-ročného nosorožca utratili v pondelok po tom, ako sa jeho stav "výrazne zhoršil" a už nebol schopný ani stáť.



Podľa agentúry AP bol Sudan súčasťou ambicióznej snahy zachrániť tento poddruh nosorožca pred vyhynutím s pomocou dvoch prežívajúcich samíc.



"Bol to významný veľvyslanec svojho druhu a bude sa naňho pamätať za prácu, ktorú urobil, aby celosvetovo zvýšil povedomie o neutešenej situácii nielen nosorožcov, ale aj tisícov iných druhov, ktorým hrozí vyhynutie v dôsledku neudržateľnej ľudskej činnosti," uviedol riaditeľ rezervácie Ol Pejeta Richard Vigne.



Sudan sa narodil v Sudáne. Odtiaľ ho previezli do zoo v Českej republike a v roku 2009 prepravili do Kene. Stal sa zvieracou "celebritou" a prilákal tisíce návštevníkov.