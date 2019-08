V novom filme zaznie dosiaľ nezverejnená skladba Georgea Michaela

Film, ktorý režíroval Američan Paul Feig, bude mať premiéru v novembri. Účinkujú v ňom Emilia Clarkeová, Henry Golding, Michelle Yeohová a Emma Thompsonová.

Londýn 14. augusta (TASR) - Dosiaľ nezverejnená šesťminútová skladba zosnulého britského popového speváka a skladateľa Georgea Michaela zaznie v novej romantickej komédii Last Christmas, ktorá je voľne založená na jeho hudbe. Film, ktorý režíroval Američan Paul Feig, bude mať premiéru v novembri. Účinkujú v ňom Emilia Clarkeová, Henry Golding, Michelle Yeohová a Emma Thompsonová.



"George Michael dával krátko pred smrťou dohromady svoj nový album. Jedna z tých skladieb sa objaví v našom filme. Je to absolútne úžasná pieseň a som nadšený, že svet ju už čoskoro bude počuť. Skladba zaznie na konci filmu a postupne prejde to záverečných titulkov," uviedol Feig, ktorého v stredu citovala stanica BBC.



Film sa zameriava na mladú ambicióznu speváčku stvárnenú Clarkeovou, ktorej idolom je práve George Michael. "Jeho hudba sprevádza jej životné osudy," vysvetľuje Feig. Prvý trailer nového filmu mal premiéru v stredu ráno.



George Michael zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov vo svojom dome v obci Goring-on-Thames anglickom grófstve Oxfordshire na ochorenie srdca a pečene. Bojoval so závislosťou od návykových látok. Preslávil sa začiatkom 80. rokov ako člen skupiny Wham! po boku Andrewa Ridgeleyho, neskôr odštartoval sólovú dráhu.