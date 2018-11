V rámci jesennej kamzičej inventúry padli v Tatrách rekordy

Najviac kamzíkov už tradične narátali v Belianskych Tatrách. Prekvapili aj viaceré lokality, ktoré boli po minulé roky takmer bez kamzíkov.

Tatranská Lomnica 3. novembra (TASR) – Výsledky jesennej kamzičej inventúry zaskočili aj skúsených zoológov. Očakávania, že po mimoriadne náročnej zime budú počty kamzíkov nižšie ako pred rokom, sa nepotvrdili. Na slovenskej i poľskej strane Tatier, naopak, padli rekordy. Informovala o tom Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP).



Podľa výsledkov jesenného spočítania kamzičej zveri bude na území TANAP-u zimovať 1431 kamzíkov. "Tento počet dokonca prekročil doterajšie maximum z jesene 2014, keď do sčítacích hárkov zapísali 1389 jedincov," spomenula Petránová s tým, že na slovenskej strane Tatier teraz narátali 1010 kamzíkov, z toho bolo 75 mláďat. "V Poľsku počet kamzíkov dokonca prvýkrát prekročil hranicu 400 kusov. Spomedzi 421 jedincov bolo 46 mláďat," dodala.



Tieto výsledky prekvapili aj skúsených zoológov. "Pre istotu sme niekoľkokrát prekontrolovali sčítacie hárky, ale výsledok je jasný. Hoci sme predpokladali nižšie číslo, potvrdilo sa nám to, čo sme hovorili už na jar, keď sme tvrdili, že i napriek početným úhynom je predčasné robiť unáhlené závery a treba si počkať na jesenné sčítanie, keď budú už mláďatá väčšie a pohybovo aktívnejšie. Teraz nám nahralo ešte aj počasie, ktoré bolo v porovnaní s predošlými rokmi ozaj ideálne. Dá sa predpokladať, že toto číslo je veľmi blízke realite," ozrejmil Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích inventúr.



Najviac kamzíkov už tradične narátali v Belianskych Tatrách. Prekvapili aj viaceré lokality, ktoré boli po minulé roky takmer bez kamzíkov. Či už to bol masív Širokej, Hlinská alebo Žabia dolina bielovodská. "Aj napriek tomu, že to po zime vyzeralo dramaticky, príroda nám ukázala, že sa naozaj nemáme čoho obávať, ak je úhyn len nárazový, spôsobený hlavne počasím a nie výskytom chorôb. Z výsledkov sčítania vidíme, že prírastky nám dokážu vykryť tie straty a zrejme ani počty kamzíkov, ktoré sme zaevidovali vlani, nekorešpondovali s reálnym stavom. Kamzíkov už vtedy muselo byť viac," doplnil zoológ.



Počas dvojdňovej inventúry bolo v teréne približne 200 ľudí. "Okrem zamestnancov Štátnych lesov TANAP-u kamzíky počítali aj pracovníci Správy TANAP-u a Správy Pieninského národného parku spolu s kolegami z poľského Tatranského národného parku (TPN) i ďalšími dobrovoľníkmi. Vo vysokohorskom prostredí spozorovali tiež viacero medveďov, našiel sa jeleň strhnutý vlkmi a na poľskej strane videli aj tri orly skalné," priblížila Petránová.



Kamzíky sa v TANAP-e rátajú takmer sedem desaťročí. Tieto inventúry organizujú Štátne lesy TANAP-u dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. "Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou," uzavrela.