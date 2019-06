V Tatrách budú počítať kamzíky

Kamzičiu inventúru robia v národnom parku už sedem desaťročí.

Vysoké Tatry 16. júna (TASR) – Koľko kamzíkov prežilo zimu a koľko mláďat pribudlo na slovenskej i poľskej strane Tatier ukáže jarné počítanie týchto zvierat naplánované na utorok 18. júna. Sčítanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň.



"Vlani na jeseň sme zaznamenali rekordný počet kamzíkov, čo sme po predošlej zime, ktorá bola pre ne obzvlášť náročná, vôbec nečakali. Výsledky nám však potvrdili, že netreba robiť unáhlené závery, hoci minuloročné jarné sčítanie evokovalo, že čísla na jeseň budú nižšie. Stal sa však presný opak. Uvidíme, či tento trend podporí aj jarné spočítanie kamzičej zveri, keďže aj táto, na sneh bohatá zima, dala kamzičej populácii poriadne zabrať," uviedol zoológ Štátnych lesov TANAP Jozef Hybler.



Do terénu by okrem zamestnancov Štátnych lesov TANAP mali už tradične vyraziť aj pracovníci Správy TANAP, Správy Pieninského národného parku (PIENAP), ako aj ich kolegovia z poľského Tatranského národného parku a ďalší dobrovoľníci. "Samozrejme, všetko závisí od počasia. V prípade jeho zhoršenia sa ráta s náhradným termínom," informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov TANAP.



Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Minuloročná jesenná kamzičia inventúra zaznamenala 1431 kusov kamzíka vrchovského tatranského, z toho 1010 na slovenskej strane. Dovtedy si rekord držal rok 2014, keď na jeseň narátali celkovo 1389 jedincov. Minulú jar zaevidovali spolu 989 kamzíkov.



Kamzičiu inventúru robia v národnom parku už sedem desaťročí. Rok po vzniku TANAP (1949) štatistiky na území Vysokých a Belianskych Tatier evidovali približne 160 kamzíkov, v roku 1964 bol ich počet vrátane poľskej strany okolo 1000 kusov. V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v prirodzených lokalitách ich výskytu i prelety vrtuľníkov, z prírodných vplyvov napríklad neskorý jarný sneh, klimatické zmeny a vplyv ťažkých kovov. "Koncom 90. rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu 200 kusov. Zásluhou opatrení, či už to boli vynášky soli, prikrmovanie jarabinou v čase potravinovej núdze, alebo pravidelné kontroly zo strany správcov územia sa ich počty postupne opäť zvýšili až nad hranicu 1000 jedincov," informovala Petránová.