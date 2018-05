V Uherskom Hradišti vytvorili z vojenského priestoru skanzen

Tretiu letnú sezónu nedávno začali tradičným otvorením pastvín a stavaním mája s folklórnym programom a omšou v kaplnke svätého Rocha.

Bratislava/Uherské Hradiště 5. mája (TASR) – Skanzen Rochus na okraji moravského mesta Uherské Hradiště patrí medzi najmladšie prírodné a kultúrno-historické lokality v Českej republike. Areál s rozlohou 65 hektárov existuje od roku 2010 a 1. mája 2016 v ňom otvorili múzeum v prírode.



"Asi polstoročie to bol vojenský výcvikový priestor, v roku 2000 odtiaľ odišla mestská vojenská posádka. Odvtedy prebieha jeho revitalizácia s premenou na prírodný a kultúrny areál. Od roku 2005 je to aj chránená európska prírodná lokalita Natura 2000, pretože sa v ňom výskumom našiel vzácny druh motýľa, ktorého množstvo výskytu sa úspešne rozširuje. Z okolitých obcí sme do areálu previezli päť pôvodných stavebných objektov, v ktorých predstavujeme bývanie a život predkov od konca 19. storočia," uviedol pre TASR riaditeľ areálu Jan Blahůšek.



Podľa neho chcú mať živý skanzen, a nielen na pozeranie zakonzervovanej minulosti. Preto tam chovajú viaceré úžitkové zvieratá a návštevníci môžu sledovať výrobu syra, spracovanie mlieka a ovčej vlny, ale aj pečenie chleba, vypaľovanie keramiky v peci či prácu pastierskeho psa. Vysadili sady starých ovocných odrôd aj neovocných stromov. Najmä cez víkendy organizujú podujatia pre celé rodiny, ktoré spája úcta k remeslám a tradícii, ale aj relaxačné aktivity v rámci rozvoja cestovného ruchu. Tiež výukové programy pre školské skupiny.



Tretiu letnú sezónu nedávno začali tradičným otvorením pastvín a stavaním mája s folklórnym programom a omšou v kaplnke svätého Rocha, podľa ktorého je skanzen pomenovaný. Parkom Rochus vedie 2,3 km dlhý náučný okruh s deviatimi zastaveniami. Tie predstavujú prírodovedné a historické zaujímavosti, ukážky udržateľného hospodárenia a typické časti krajiny tohto územia. Areál je na kopci s dobrým výhľadom na mesto a široké okolie.