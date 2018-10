V zoo uhynul posledný ľadový medveď v Južnej Kórei

Medveď menom Tongki žil 20 rokov v zoologickej záhrade v zábavnom parku Everland v meste Jongin, vzdialenom približne 40 kilometrov južne od Soulu.

Soul 18. októbra (TASR) - V zoologickej záhrade neďaleko metropoly Soul uhynul v stredu posledný ľadový medveď žijúci v Južnej Kórei. Stalo sa tak krátko pred jeho plánovaným premiestnením do prírodného parku v Británii. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Jonhap.



Medveď menom Tongki žil 20 rokov v zoologickej záhrade v zábavnom parku Everland v meste Jongin, vzdialenom približne 40 kilometrov južne od Soulu. Príčinou jeho úhynu bol podľa predstaviteľov zoo s najväčšou pravdepodobnosťou vysoký vek zvieraťa, čo potvrdila aj pitva, ktorú vykonali experti z Národnej univerzity v Soule.



V júni vedenie zoo rozhodlo, že v novembri premiestni 24-ročného Tongkiho do parku v anglickom grófstve Yorkshire, kde by mal vzhľadom na svoj vek lepšie podmienky pre život. K rozhodnutiu došlo po tom, čo ostatné polárne medvede v Jongine uhynuli.



Tongki sa narodil v roku 1995 v meste Čchangwon ležiacom na juhovýchode Južnej Kórei a do Everlandu ho premiestnili o dva roky neskôr. Vzhľadom na skutočnosť, že medvede sa v priemere dožívajú 25-30 rokov, mal Tongki po prerátaní na ľudský vek 70-80 rokov. V jonginskej zoo žil sám od roku 2015 po tom, čo ostatné ľadové medvede uhynuli.