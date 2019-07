Valachová: Skúsenosti nie sú mlieko alebo mäso, nepokazia sa, nestarnú

Strata zamestnania môže v človeku vyvolať od neurotických až po depresívne stavy.

Bratislava 21. júla (TASR) – Inštitút trvalého rozvoja 40plus spúšťa od septembra na Slovensku projekt pre ľudí v produktívnom veku najmä od 45 rokov. Cieľom je pomôcť ľuďom zmeniť kariéru po štyridsiatke, pokiaľ si vo svojom odbore nevedia nájsť voľné pracovné miesto alebo na svojom aktuálnom mieste vyhoreli. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Martina Valachová.



Združenie pri tvorbe tohto projektu podporil prieskum, z ktorého vyplynulo, že viac ako 30 percent ľudí po štyridsiatke si viac ako jeden rok hľadá novú prácu a ich úspešnosť priamo úmerne klesá práve dĺžkou ich nezamestnanosti.



"Projekt má do istej miery umožniť ľuďom po štyridsiatke a najmä však ľuďom vo veku 45 až 55 rokov, aby dostali reálnu príležitosť vyskúšať si niečo nové. Má ísť o ľudí, ktorí túžia po zmysluplnej práci a po zmene. Na základe stáže a následne nadobudnutých skúseností budú mať väčší predpoklad, že napokon úspešne zmenia doterajšiu kariéru. Na druhej strane firmy tým získajú novú posilu do tímu a pomôžu odhaliť skryté talenty," vysvetlila Valachová.



Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 517 respondentov nad 45 rokov, ďalej vyplynulo, že najťažšie je pre ľudí v tejto vekovej kategórii zmeniť svoje smerovanie a nepokračovať v zabehnutých koľajach svojej predchádzajúcej praxe. Na základe prieskumu sa tiež ukázalo, že firmy ľudí vo veku nad 45 rokov na pohovor dokonca často ani nevolajú.



Strata zamestnania môže v človeku vyvolať od neurotických až po depresívne stavy. Podľa spomínaného prieskumu až 68 percent respondentov sa v takejto náročnej situácii neobrátilo na mentora, kouča, psychológa či inú odbornú pomoc.



"Neraz u týchto ľudí nastáva pocit vyhorenia, menejcennosti, nepotrebnosti a u niektorých môže prejsť až do stavu depresie. Sme však presvedčení, že by bola nesmierna škoda nevyužiť tvorivý potenciál ľudí a zároveň im neumožniť učiť sa nové veci, a to bez ohľadu na vek. Skúsenosti nie sú mlieko alebo mäso - nepokazia sa, nestarnú," dodala Valachová.