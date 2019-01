VARGA: V OBSE chceme byť nápomocní ľuďom postihnutým konfliktami

Hosťom Pavla Demeša v štúdiu TABLET.TV je Marek Varga z Oddelenia politicko-bezpečnostnej a vojenskej dimenzie a konfliktov na MZV a EZ SR.

Bratislava 24. januára (TABLET.TV) - Ukrajina bude podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka hlavnou témou slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). "Dôvodom je fakt, že je to náš sused, je to krajina, kde pôsobí najväčšia misia OBSE a Ukrajina takisto spôsobuje dosť veľké komplikácie pri komunikácii v rámci rokovaní OBSE. Keďže na Ukrajine prebieha aktívny vojenský konflikt, tak aj akumulácia zbraní, ktorá tam je, môže mať určitý dopad na bezpečnosť Európy v budúcnosti," vysvetľuje Marek Varga.



"Cieľom návštevy šéfa slovenskej diplomacie na východnej Ukrajine a v Kyjeve bolo vyslanie signálu, že táto krajina je v rámci našich priorít," uviedol Varga a dodal, že sa prelína minimálne s dvoma ďalšími prioritami. Sú nimi "prevencia a znižovanie následkov existujúcich konfliktov a efektívny multilateralizmus", tvrdí Varga.



Zameraním slovenského predsedníctva nie je podľa slovenského diplomata len politické riešenie konfliktu na Ukrajine, ale aj pomoc tamojšiemu obyvateľstvu, ktoré konfliktom trpí.



"V rámci našej priority Efektívny multilateralizmus by sme veľmi radi hľadali synergiu medzi organizáciami, ktoré pôsobia na Ukrajine a hľadali aj prieniky v tom, ako našu ambíciu pomáhať obyčajným ľuďom čo najlepšie materializovať," vysvetľuje Varga.



Ako uviedol slovenský diplomat, rozpracovaná je aj spolupráca s mimovládnym sektorom na Slovensku aj v zahraničí.