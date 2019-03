Pred 85 rokmi sa narodil astronaut Eugene Andrew Cernan

Prežil vo vesmíre spolu vyše 566 hodín, z toho uskutočnil s posádkou v roku 1972 tri výstupy na povrch Mesiaca v celkovom trvaní 22 hodín a štyri minúty.

Chicago/Bratislava 14. marca (TASR) – Americký kozmonaut Eugene Andrew Cernan bol účastníkom letov kozmických lodí Gemini 9 A, Apollo 10 a 17. Prežil vo vesmíre spolu vyše 566 hodín, z toho uskutočnil s posádkou v roku 1972 tri výstupy na povrch Mesiaca v celkovom trvaní 22 hodín a štyri minúty. Vo štvrtok 14. marca by sa posledný muž, ktorý zanechal svoje stopy na povrchu Mesiaca dožil 85 rokov.



"Moment, keď som urobil prvé kroky na Mesiaci, mi nikto nemôže zobrať. Spomínam si na túto chvíľu doteraz veľmi živo," uviedol kapitán kozmickej lode Apollo 17 v roku 2004 počas návštevy Slovenska.



Eugene Andrew Cernan sa narodil 14. marca 1934 v Chicagu v americkom štáte Illinois. Jeho starí rodičia, Štefan a Anna Čerňanovci, pochádzali z obce Vysoká nad Kysucou a v roku 1903 odišli s tisíckami iných vysťahovalcov do USA. Usadili sa v Chicagu a o rok neskôr sa im narodil syn Andrew. Keď vyrástol, vzal si za manželku dievča českého pôvodu Rozáliu Cihlářovú a spolu s ňou mal syna menom Eugene Andrew Cernan. Študoval na Purdueovej univerzite v USA, v roku 1956 skončil ako elektrotechnický inžinier. Vojenskú službu absolvoval v námorných silách ako pilot na lietadlových lodiach. V roku 1961 odišiel do Monterey (USA) na vysokú školu vojnového námorníctva, kde absolvoval postgraduál, aby k predchádzajúcemu titulu pridal ešte jeden – leteckého inžiniera. V rokoch 1956-1976 nalietal viac ako 5000 letových hodín, väčšinu na prúdových lietadlách.



V októbri 1963 sa stal jedným zo 14 kozmonautov, ktorých si americká NASA (National Aeronautics and Space Administration - Národný úrad pre letectvo a vesmír) vybrala, členom oddielu kozmonautov NASA bol do roku 1976.



Do vesmíru letel trikrát. Ako pilot na kozmickej lodi Gemini 9 v roku 1966 sa stal druhým Američanom, ktorý vystúpil do voľného kozmického priestoru a viac ako dve hodiny pracoval mimo vesmírnej lode. Pri svojom druhom vesmírnom lete v roku 1969 bol pilotom lunárneho modulu Apollo 10. Tretí vesmírny let absolvoval Cernan v roku 1972 ako veliteľ lode Apollo 17 v rámci misie na Mesiac. Dňa 14. decembra 1972 ako posledný z 12 pútnikov prechádzajúcich sa po Mesiaci prstom naveky napísal do prachu meno svojej vtedy malej dcéry, ako darček k jej narodeninám.



Od septembra 1973 pôsobil Cernan v pozícii osobitného asistenta projektového manažéra programu Apollo v Johnsonovom vesmírnom centre v USA. Pomáhal plánovať, projektovať a vyhodnocovať spoločnú americko-sovietsku misiu Apollo-Sojuz a pôsobil ako starší vyjednávač v priamych rokovaniach so Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR) o testovacom projekte Apollo-Sojuz. Pri tejto príležitosti navštívil viackrát ZSSR.



V júli 1976 odišiel kapitán Cernan po viac ako 20 rokoch z americkej armády do dôchodku a súčasne ukončil svoju prácu v NASA.



Je nositeľom mnohých amerických vyznamenaní a držiteľom čestných doktorátov z viacerých univerzít v USA, ale aj na Slovensku, kde zavítal v rokoch 1974, 1994 a 2004. V roku 1994 mu prezident SR Michal Kováč odovzdal štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Cernan bol prvou osobnosťou, ktorej toto vyznamenanie udelili. Na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) mu odovzdali Zlatú medailu SAV. V roku 2004 absolvoval Cernan návštevu Slovenska ako sedemdesiatročný - po tridsiatich rokoch od prvej návštevy. Zástupca veľvyslanectva SR v USA odovzdal v polovici júna 2013 Cernanovi dar Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) – umelecky spracovaný rodostrom. Tento rodokmeň pochádzal z dielne výtvarníčky Zuzany Kubicovej – Jesenskej a bol vytvorený kombinovanou technikou na hodvábe s všívaným rodostromom.



V roku 2014 sa zúčastnili slovenský prezident Andrej Kiska a vtedajší minister zahraničných Miroslav Lajčák na exkurzii vo Výcvikovom stredisku námorníctva USA, pri slávnostnom otvorení Americko-slovenského inovačného centra. Na slávnostnej recepcii sa zúčastnili mnohé významné osobnosti vrátane astronauta Eugena Cernana.



Eugene Andrew Cernan zomrel 16. januára 2017 v americkom Houstone v štáte Texas vo veku 82 rokov.