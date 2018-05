Vedci varujú pred plánovanou prístavnou bariérou v Bostone

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Výskumníci odhadli, že výstavba takejto bariéry by mohla stáť 6,5 až 11,8 miliardy dolárov a mohla by sa natiahnuť až na vyše 30 rokov, a síce do roku 2050.

Boston 30. mája (TASR) - Nová správa amerických vedcov varuje mesto Boston pred realizáciou nákladnej prístavnej bariéry, ktorá má ochrániť mesto pred záplavami a rastúcou hladinou morí a oceánov, píše v stredu agentúra AP.



Naopak navrhli, aby Boston radšej naďalej investoval do pomerne lacnejších a rýchlejších spôsobov ochrany mesta pred vodou, akými sú dočasné záplavové múry a ochranné hrádze.



Citovanú správu zverejnili v stredu v rámci summitu Boston Harbor for All, zameraného na ochranu rozvíjajúceho sa bostonského prístavu pred vplyvmi zmeny klímy. Vznikla na základe odporúčaní preskúmať realizovateľnosť prístavnej bariéry.

