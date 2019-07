Veľká letná súťaž je opäť tu

Sieť multikín Cinema City Slovensko sa vrátila s letnou súťažou. Každý si môže vystierať skvelé výhry, napr. all-inclusive dovolenku do Stredomoria.

Bratislava 3. júla (OTS) - Vyhrávať bude opäť každý! S letnou súťažou v CinemaCity si môžete aj tento rok zotrieť skvelé výhry. Pri návšteve ktoréhokoľvek kina CinemaCity dostanete k vstupenke stierací žreb, ktorý je zaručene výherný. S nami predsa nebude nikto prehrávať! Stierať začíname už 1. júla 2019 a súťaž bude trvať do konca augusta.



Ako súťažiť? Je to jednoduché - stačí, ak po zakúpení vstupenky zotriete stierací žreb a hneď uvidíte svoju aktuálnu výhru.



A na čo sa môžete tešiť? Čaká na vás až 220 tisíc výhier. Okrem 40 tisíc vstupeniek a popcornu 1+1 zdarma, máme pre vás 156 tisíc zliav, 1200 vstupeniek zdarma, vrátane vstupeniek na 4DX a SUPERSCREEN, 4000 kozmetických produktov, či 190 kozmetických balíčkov. Jeden šťastlivec získa automobil Mazda na 1 mesiac a dvaja si u nás môžu vystierať All-inclusive dovolenku do Stredomoria! Na čo čakať? Bežte si po svoju výhru!