Vyhnite sa zdravotným problémom počas sviatkov. Jedzte s mierou

Bratislava 30. marca (TASR) – Veľkonočné sviatky nie sú len o stretávaní sa v kruhu rodiny, ale často aj o návštevách lekárskych pohotovostí. Dôvodom sú bolesti brucha, hnačkové ochorenia a ďalšie tráviace problémy, mnohých trápi nafukovanie či kŕče.



"Kombináciou niektorých z týchto príznakov, ktoré spája diagnóza syndrómu dráždivého čreva, inak nazývaného IBS, trpí viac žien ako mužov," hovorí gastroenterológ a obezitológ Peter Minárik. Podotýka, že predísť zdravotným problémom pritom nie je vôbec zložité.



V prvom rade by podľa neho mali mať ľudia na pamäti, že sa nekonzumuje veľké množstvo jedla nárazovo. "Ak človek skonzumuje množstvo potravy naraz, nezriedka hltavo, nemôže sa potom čudovať, že ho prekvapia zdravotné problémy," upozorňuje Minárik, ktorý ako prevenciu označuje zdravý jedálny lístok. Odporúča chudé mäso a zeleninu, vyhýbať sa treba najmä cukrom a sacharidom v potravinách a nápojoch. "Hlavne cukry a sacharidy spôsobujú v čreve kvasenie, ktoré je následkom nepríjemných tráviacich problémoch a bolestivých brušných kŕčov," vysvetľuje Minárik. V niektorých prípadoch to môže viesť až k hnačkám.



Odborník zároveň poukazuje na dôležitosť pohybu na čerstvom vzduchu a športovanie. "Nemusíte bežať hneď do posilňovne, zabehnúť maratón, alebo navštevovať tréningy profesionálnych plavcov. Na začiatok postačí aspoň 30-minútová pravidelná prechádzka každý deň," ozrejmuje Minárik. Zlepší sa tak nielen nálada a zaháňa depresia, ale naštartuje sa tiež lepšie trávenie a posilňuje sa imunita. "Navyše spoločný čas s rodinou upevňuje rodinné vzťahy," doplňuje Minárik.



Ak nás už trápia zažívacie problémy, je vhodné si upraviť črevnú mikroflóru. Vhodným spôsobom sú probiotiká na podporu správnej činnosti čriev. "Odporúčal by som probiotiká, napríklad s obsahom probiotickej kvasinky S. boulardii. Ich pozitívny efekt spočíva v ochrane črevnej mikroflóry proti patogénnym baktériám a v regulácii imunitného systému nielen v črevách, no aj v celom organizme," radí Minárik. Pozitívne účinky to môže mať podľa neho aj na pleť.



Podľa Minárika sa netreba ani báť poradiť sa v prípade zdravotných problémov s priateľmi alebo odborníkom. Ak je človek predsa len ostýchavý, odporúča odborník viaceré webové stránky venujúce sa syndrómu dráždivého čreva. "Na www.cojeibs.sk môžete nájsť nielen test, vďaka ktorému zistíte, do akej kategórie patríte, nájdete tu aj anonymné fórum, v ktorom ľudia riešia tieto ťažkosti. K dispozícii máte aj rady a názory odborníkov," dodáva Minárik.