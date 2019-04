Verejnosť môže pomôcť s monitoringom ohrozených sysľov

Sysle možno najčastejšie spozorovať, keď sa v tráve postavia na zadné. Odborníci odporúčajú zapojiť aj sluch - pred nebezpečenstvom sa tieto zvieratá navzájom varujú charakteristickým pískaním.

Bratislava 27. apríla (TASR) - V monitoringu kriticky ohrozeného sysľa môže ochranárom pomôcť aj verejnosť. Podľa Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne a českej organizácie ALKA Wildlife je na to najlepší čas práve v jarnom období. Sysle sa totiž prebúdzajú zo zimného spánku, v ktorom strávili viac ako pol roka, a začínajú byť aktívne.



"Pomoc od verejnosti si veľmi ceníme. Stačí, aby sa ľudia pri jarnej prechádzke pozerali okolo seba, čo v ich okolí žije. Miestni obyvatelia niekedy vedia, že v ich sade alebo lúke žijú sysle. Ale nie každý si uvedomí, o akú vzácnosť ide a že by sme túto informáciu uvítali," hovorí Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife, ktorá monitoruje sysle v Česku.



Sysle možno najčastejšie spozorovať, keď sa v tráve postavia na zadné. Odborníci odporúčajú zapojiť aj sluch - pred nebezpečenstvom sa tieto zvieratá navzájom varujú charakteristickým pískaním. Syslie nory označujú ako pomerne veľké, s priemerom piatich až šiestich centimetrov. Pri vchode do šikmých nôr je výhrabok hliny, pretože ich syseľ hrabe zhora a hlinu vyhadzuje za seba na povrch. Kolmé nory, ktoré, naopak, syseľ vyhrabáva zdola, vyzerajú ako by niekto zapichol a opäť vybral zo zeme kovový stĺpik plota - sú to ostro rezané, rovné kolmé diery hlboko do zeme.



Ochranári síce k otvoreným norám prisypávajú slnečnicu, verejnosti však prikrmovanie neodporúčajú. "Syseľ prirodzene konzumuje pomerne chudobnú stravu zloženú predovšetkým z rastlín a ich semien. Pečivo, zvyšky z kuchyne aj väčšie množstvo ovocia preto pre ne rozhodne nie sú vhodné," vysvetľuje riaditeľ odboru druhovej ochrany na českom ministerstve životného prostredia Jan Šíma.