Veriacim pomôže v otázkach o Bohu a viere aplikácia Tweetuj s Bohom

Bratislava 5. augusta (TASR) – Veriacim v otázkach o Bohu, viere a kresťanstve pomôže nová aplikácia Tweetuj s Bohom. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.



Veriaci majú k dispozícii viac ako 200 tweetov s rôznymi otázkami a odpoveďami, modlitby a odpovede pri svätej omši v mnohých jazykoch roztriedené do siedmich kategórií podľa častí svätej omše znázornených ikonami. Aplikáciu Tweeting with God je možné stiahnuť do telefónu v slovenskej verzii, uviedli Saleziáni don Bosca na Slovensku.



Aplikácia je súčasťou interaktívneho projektu, ktorého základom je kniha s rovnomenným názvom. Projekt má pôvod v holandskom meste Leiden, v ktorom sa kňaz Michel Remery pustil do dialógu s mladými ľuďmi na témy týkajúce sa katolíckej viery. Mladí mu kládli otázky osobne, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ako ďalej doplnili Saleziáni don Bosca na Slovensku, výsledkom bola kniha, ktorá obsahuje 200 otázok a odpovedí, vrátane ďalších vysvetlení. Mladí ľudia následne navrhli spustenie interaktívnej formy projektu, a tak vznikla aplikácia Tweetuj s Bohom.