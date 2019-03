Vesmírna loď spoločnosti SpaceX sa vrátila na Zem

Na palube bola tentoraz len testovacia figurína, pomenovaná Ripleyová podľa hlavnej postavy filmovej série Votrelec.

Washington 8. marca (TASR) - Nová vesmírna loď Crew Dragon súkromnej americkej spoločnosti SpaceX sa v piatok vrátila na Zem, keď podľa plánu dopadla do Atlantického oceánu neďaleko brehov Floridy. Informovala o tom agentúra DPA.



Šesť hodín predtým sa odpojila od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a vydala sa na spiatočný let na Zem. Kapsula mala ochranný štít, ktorý ju chránil pred vysokými teplotami po vstupe do atmosféry. Jej pád do oceánu spomalili štyri padáky. Na kapsulu čakala loď GO Searcher, aby ju vyzdvihla a prepravila späť do vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral.



Crew Dragon má v budúcnosti prepravovať na orbitálnu základňu astronautov a testovacia bezposádková misia bola ďalším krokom na ceste k tomuto cieľu.



Išlo o prvý skúšobný let tejto kozmickej lode, vyvíjanej na prepravu ľudí do vesmíru. Na palube bola tentoraz len testovacia figurína, pomenovaná Ripleyová podľa hlavnej postavy filmovej série Votrelec.



Crew Dragon odštartoval z Mysu Canaveral v sobotu 2. marca a o deň neskôr sa úspešne spojil s ISS.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa po zrušení tridsaťročného programu raketoplánov v júli 2011 obrátil na súkromné firmy, SpaceX a Boeing, ktorým poskytol osem miliárd dolárov na vývoj vesmírnych lodí na prepravu astronautov na ISS.



V súčasnosti sa musia Američania v tomto spoliehať na ruské rakety, cena za "letenku" na lodi Sojuz sa však preto značne zvýšila; NASA v súčasnosti za let jedného astronauta platí 82 miliónov dolárov.



NASA dúfa, že astronauti budú lietať na obežnú dráhu na palube lode Dragon alebo Starliner — alebo na oboch — do konca tohto roka.