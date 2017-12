Speváčka Marcela Molnárová trávi Vianoce s rodinou vo Viedni

Na stole nebude chýbať špeciálne upravené hovädzie mäso s ochutenými omáčkami, ktoré je u nich typickým vianočným jedlom.

Košice 23. decembra (TASR) - Slovenská speváčka Marcela Molnárová prežíva Vianoce každoročne s príbuznými v Rakúsku. Ako nám prezradila počas nedávnej návštevy Košíc, na stole nebude chýbať špeciálne upravené hovädzie mäso s ochutenými omáčkami, ktoré je u nich typickým vianočným jedlom.



"Každoročne prežívam veľmi príjemné Vianoce s mojou dcérkou, samozrejme, s jej babičkou, deduškom a ockom. Sú to také pohodové Vianoce, pretože prvýkrát za celý ten rok nemusím nič robiť, každý sa o mňa pekne stará a ja môžem húpať nohami. Je to také netradičné. Bývame každoročne už trinásty rok vo Viedni a naša babička nerobieva rybu, ale robieva také špeciálne mäso, zaujímavo upravované. Koláče sú dávno napečené, a potom si dáme trochu dobrého vína, čašu, pospomíname, čo sme zažili a povieme naše plány do budúcnosti," povedala pre TASR Molnárová.



Spomínané jedlo je pre jej rodinu v Rakúsku tradíciou. "Každý dostane surové mäsko pred seba a v strede je fondue hrniec, v ktorom je polievka, ktorá sa varí pôvodne dva dni, a potom si v nej na určitej teplote každý varí svoje mäsko. Namáčame ho do rôznych dipov – cesnakový, cibuľový so všetkými možnými koreninami a je to veľmi chutné. Pri večeri strávime aj dve-tri hodiny," priblížila speváčka.



Vianoce trávi vo Viedni, keďže ako povedala, otec jej dcéry pochádza z Viedne. "Jedny Vianoce trávili oni u nás, ale povedali, že som navarila také obrovské množstvo jedla, že tri dni sa z toho nevedeli spamätať. Síce im to veľmi chutilo, ale babička mi povedala, že pracujem naozaj celý rok, veľa energie dávam a že si potrebujem odpočinúť, a tak ma presvedčila, aby som odpočívala. Prijímam to ako ďalší z tých darčekov, ktoré na Vianoce dostávam," povedala Molnárová.







Tradičné zvyky, ktoré patria k Vianociam dnes už nedodržiava. "Vianoce s mojimi rodičmi boli tie najkrajšie Vianoce pre mňa. Otec vždy krájal jablko na toľko častí, koľko nás pri stole bolo a sledovali sme, či máme tú dobrú, zdravú časť, či budeme celý rok zdraví. Potom každý dostal svoj oriešok a tiež bolo vidno, či budeme zdraví, alebo nie. Ja som túto tradíciu mala veľmi rada. Až potom, keď si moja babička otvorila oriešok, ktorý zdravý nebol a v ten rok zomrela, keď moja mamička zomrela, tiež si predtým otvorila takýto oriešok. Tak ja som z tejto tradície ustúpila, lebo som sa bála, že kto by si ešte taký oriešok otvoril. Potom, žiaľbohu, odišiel aj môj otecko, tak som si povedala, že budem tráviť Vianoce s novou históriou a s novými zvykmi a myslím si, že už sa nevraciam k tomu, že by som sa bála, že otvorím niečo, čo by malo priniesť nešťastie," dodala speváčka.



Vianočný a novoročný vinš Marcely Molnárovej