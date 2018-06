Víkend otvorených parkov a záhrad je aj v Expozícii tatranskej prírody

Podujatím ožije botanická záhrada v sobotu od 9. do 16. hodiny.

Tatranská Lomnica 2. júna (TASR) - Do celosvetového Víkendu otvorených parkov a záhrad sa po piaty raz zapoja aj Štátne lesy TANAPu so svojou Expozíciou tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Na návštevníkov čaká bohatý program, ktorého súčasťou sú ako v minulých rokoch i komentované prehliadky v areáli botanickej záhrady.



Podujatím ožije botanická záhrada v sobotu od 9. do 16. hodiny. Na návštevníkov za bežné vstupné okrem prehliadok so sprievodcom čakajú aj ukážky sadeničiek vysokohorských rastlín a ich semienok.



"Vstupy so sprievodcom budú návštevníkom k dispozícii každú celú hodinu alebo na požiadanie," spresnila botanička Výskumnej stanice a Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici Zuzana Homolová, ktorá je zároveň aj odbornou garantkou expozície. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, dostanú príležitosť vytvoriť si kvetinovú paletu, spoznávať budú stopy zvierat, čaká na nich drevené 3D puzzle a zabaviť sa môžu pri kvíze Tatranské NAJ.



Milovníci flóry ocenia pohľad na farbami hýriace alpína práve v období, kedy kvitne väčšina rastlín, ktoré sa v botanickej záhrade pod Lomnickým štítom nachádzajú. "Na relatívne malom území môžeme sledovať prevažnú časť druhov tatranskej flóry. Základný floristický inventár expozície tvoria rastliny vysokohorského prostredia, najmä druhy alpínskeho a subniválneho vegetačného stupňa," konkretizovala botanička.



Myšlienka otvoriť a verejnosti predstaviť bežne neprístupné parky, záhrady a dvory vznikla v roku 1998 v Londýne. Na Slovensku sa jej "chytila" nezisková organizácia Národný Trust, ktorá v spolupráci s partnermi zorganizovala takúto akciu po prvý raz v roku 2007. Rozšírila ju však aj na bežne dostupné miesta.



"Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou formou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska, ako aj snaha o zapojenie ľudí všetkých vekových kategórií do ich aktívnej ochrany a zmysluplného využívania," vysvetlila Homolová.



Botanickú záhradu si návštevníci Tatranskej Lomnice môžu pozrieť nielen počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, ale v ktorýkoľvek deň až do polovice septembra. Do konca letných prázdnin bude otvorená do 17. h, potom ju môžu záujemcovia navštíviť od 9. do 15. h. Svoje brány v tejto sezóne zatvorí Expozícia tatranskej prírody 16. septembra.