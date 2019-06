Viva Musica! ponúkne štvorkoncert interpretov aj poctu P. Barabášovi

Tento rok v septembri oslávi okrúhle narodeniny slovenský režisér, kameraman a medzinárodne najúspešnejší slovenský dokumentarista Pavol Barabáš.

Bratislava 4. júna (TASR) - Jana Kirschner, Katarzia, Dan Bárta a Korben Dallas na jednom pódiu so symfonickým orchestrom sa predstavia 31. júla v bratislavskej Starej tržnici na spoločnom Štvorkoncerte, na ktorom s Orchestrom Viva Musica! pod taktovkou Braňa Kostku uvedú svoje najväčšie hity, ale aj niekoľko noviniek. TASR informovala PR manažérka Barbora Drahovská.



Tento rok v septembri oslávi okrúhle narodeniny slovenský režisér, kameraman a medzinárodne najúspešnejší slovenský dokumentarista Pavol Barabáš. Pri tejto príležitosti sa organizátori festivalu Viva Musica! rozhodli pripraviť špeciálny koncert, ktorý návštevníkov prostredníctvom hudby a záberov z jeho filmov prenesie na cestu okolo sveta: z útrob našej Zeme na najvyššie zasnežené vrcholy, zo zelených džunglí na zamrznuté, nehostinné póly, z neznámych krajín do Vysokých Tatier, od extrémneho dobrodružstva až po meditáciu a filozofiu iných kultúr. Barabáš žije príbehmi odohrávajúcimi sa za hranicou poznaného a svoj pohľad na našu planétu už niekoľko desaťročí zachytáva vo svojich dokumentoch, za ktoré získal množstvo ocenení po celom svete. Keďže filmy Pavla Barabáša sú najmä o tom, ako by sa mal človek správať k tejto planéte, záverečný koncert 15. ročníka festivalu Viva Musica! bude zároveň veľkou hudobno-obrazovou poctou prírode.



Na koncerte 22. augusta v Starej tržnici zaznie hudba Michala Novinského, Martina „Maoka" Tesáka, Oskara Rózsu a Martina Maroša Barabáša v podaní Symfonického orchestra a zboru Viva Musica! pod taktovkou Michaely Rózsa Ružičkovej.