Vo Švédsku zakázali fajčiť aj na niektorých otvorených priestranstvách

Štokholm 1. júla (TASR) - Vo Švédsku je od pondelka zakázané fajčiť aj na určitých otvorených verejných priestranstvách, ako sú ihriská či nástupištia železničných staníc. Na základe príslušného zákona, schváleného vlani v decembri, má byť Švédsko do roku 2025 bezfajčiarskou krajinou, informovala tlačová agentúra AP.



Fajčiť je po novom zakázané napríklad v otvorených častiach reštaurácií alebo vo vstupoch do kabín vyhradených pre fajčiarov. Ustanovenia, ktoré vstúpili do platnosti, sa vzťahujú takisto na elektronické cigarety.



Podľa oficiálnych údajov z roku 2016 fajčilo v desaťmiliónovom Švédsku denne len 11 percent populácie. Približne desať percent obyvateľov fajčilo príležitostne.



Fajčenie v baroch a reštauráciách je vo Švédsku zakázané od roku 2015.