Vo veku 77 rokov zomrel Peter Tork, člen skupiny The Monkees

Washington 21. februára (TASR) - Peter Tork, člen americkej poprockovej skupiny The Monkees, zomrel vo štvrtok vo veku 77 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Príčina jeho smrti nebola bezprostredne známa, avšak v roku 2009 hudobníkovi diagnostikovali vzácny druh rakoviny postihujúcej jazyk.



Tork, narodený v roku 1942 ako Peter Halsten Thorkelson, hral v The Monkees na basovú gitaru a klávesový nástroj. Naspieval i niekoľko skladieb skupiny vrátane Long Title: Do I Have to Do This All Over Again. Najväčším hitom skupiny bola pieseň I'm a Believer, ktorá sa v roku 1966 dostala na prvé miesto rebríčka Billboard.



Skupinu, ktorú popri Torkovi tvorili Davy Jones, Micky Dolenz a Michael Nesmith, vytvorili producenti so zámerom konkurovať britským The Beatles, ktorých v roku 1967 predstihli v predaji platní. Skupina fungovala až do súčasnosti a vydala celovo 12 štúdiových albumov, z ktorých posledný vyšiel vlani.